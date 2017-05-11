«В этом году высокий профессиональный уровень телевизионных каналов подтвердился»: победителей «Телевершины-2017» объявят 12 мая

Новости Беларуси. А вот до разрешения интриги XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина» остается всего один день. Победителей назовут в 25 номинациях. Среди них как командные, так и персональные.

Лучшие программа, репортер, ведущий, продюсер, оператор, социальная реклама и телевизионный дизайн. Главная награда конкурса – Гран-при – определит самый достойный телевизионный проект. Судьбы номинантов решит профессиональное жюри. Это известные режиссеры, сценаристы, актеры и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.