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«В этом году высокий профессиональный уровень телевизионных каналов подтвердился»: победителей «Телевершины-2017» объявят 12 мая

11 мая 2017 10:44
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Новости Беларуси. А вот до разрешения интриги XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина» остается всего один день. Победителей назовут в 25 номинациях. Среди них как командные, так и персональные.

Лучшие программа, репортер, ведущий, продюсер, оператор, социальная реклама и телевизионный дизайн. Главная награда конкурса – Гран-при – определит самый достойный телевизионный проект. Судьбы номинантов решит профессиональное жюри. Это известные режиссеры, сценаристы, актеры и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этом году высокий профессиональный уровень телевизионных каналов подтвердился»: победителей «Телевершины-2017» объявят 12 мая-1

Вячеслав Булацкий, член жюри XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина», заведующий кафедрой телевидения и радиовещания института журналистики БГУ:
В этом году высокий профессиональный уровень наших телевизионных каналов, и национальных, и региональных, подтвердился. Региональные телеканалы стали работать более творчески, более широкий спектр тематических программ представлен.

«В этом году высокий профессиональный уровень телевизионных каналов подтвердился»: победителей «Телевершины-2017» объявят 12 мая-4

Владимир Рябоволов, заместитель министра информации Республики Беларусь:
В этом году подано 286 заявок. В прошлом году было 260. Положительная динамика на лицо. Приняло участие более трети всех телевещательных средств массовой информации – 33, всего у нас 101 телевещательное средство массовой информации.

Телеканал СТВ представлен сразу в 13 номинациях. Это лучшие общественно-политическая, тематическая, информационно-аналитическая, информационная, развлекательная программы, а также социальная реклама и телевизионный дизайн.

# Культура # Вячеслав Булацкий # Телевершина 2016

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