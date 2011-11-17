В Беларуси празднуют международный День студента, его история связана с печальными событиями

Сегодня Международный день студентов. Праздник ассоциируется с молодостью и романтикой, но его история связана с печальными событиями.

В 1939 году чешские студенты-патриоты были арестованы и расстреляны фашистами. Более тысячи отправлены в концлагеря.

В 1946 на Всемирном конгрессе в Праге 17 ноября объявили Международным днем студентов.

В Беларуси сейчас более четырёхсот тысяч мтудентов. Высшее образование можно получить более чем в пятидесяти вузах. Специальностей – 350 и ещё 1000 специализаций.

Каждый год студенческая братия пополняется примерно на 80 тысяч человек и столько же с дипломами выходит из стен учебных заведений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.