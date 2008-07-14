В Беларуси начались съемки нового фильма "Днепровский рубеж"

Героическая оборона Могилева была в 41-м. В 2008 году – от исторического события в городе не осталось и следа.

Эхо войны съемочная группа искала по всей стране. В итоге, влюбляться герои фильма будут в Быхове, атаковать фашистских захватчиков – В Бресте, останавливать наступление противника – в Гродно.

Реконструировать антураж красной армии на съемочной площадке помогают сами актеры. Они же участники военно-исторического клуба. 500 костюмов для массовки – шили после их консультации. От сукна до кобуры – все, как тогда.

По словам режиссера, декорации "Днепровского рубежа" близки к реальности не только по внешним признакам, но и по весовым. К примеру, заслон, который был задействован в первой сцене фильма, весит 700 килограмм. Опасно, зато правдоподобно.

С исполнителем главной роли режиссер картины, Денис Скворцов, определялся особенно долго. Комдива Алексея мог сыграть даже скандальный режиссерский рокер Сергей Шнуров. Однако, удачными кинопробы оказались для белоруса. Игорь Сигов военную тему на сцене раскрывает уже 15 лет. Правда, для нового фильма этот опыт оказался не таким уж и большим.

Снять очередное, но в совсем роде уникальное, кино о войне, "Беларусьфильм" планирует примерно через год. Только победные трофеи у киноленты есть уже сейчас – сценарий "Днепровского рубежа" признан лучшим в конкурсе сценариев прошлого года.

