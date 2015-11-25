Прямой эфир

Урывак з казкі У.Караткевіча «Чортаў скарб» (Анатоль Голуб)

25 ноября 2015 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Буквально завтра мы будем праздновать 85-летие со дня рождения великого классика - Владимира Короткевича. Он известен нам как автор таких произведений как «Дзікае паляванне Стаха», «Зямля пад белымі крыламі», «Чорны замак Альшанскі», «Сівая легенда».

Однако писатель не только был выдающимся прозаиком, поэтом и драматургом, но и прекрасным сказочником.

Сюжеты для своих волшебных произведений Владимир Семенович черпал в белорусском фольклоре. Для этого он тщательно изучал работы известных этнографов.

В своих сказках Владимир Короткевич словно бы призывает нас с вами совершить увлекательное путешествие по какому-то удвительному миру.

# Культура # Фотофакт # 85-летие Владимира Короткевича

Другие новости рубрики

Все новости
Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)
24 ноября 2015 07:30

Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)

Отчетный концерт к 20-летию спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел 23 ноября в Минске
23 ноября 2015 16:41

Отчетный концерт к 20-летию спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел 23 ноября в Минске

Детский конкурс артистического мастерства и грации «Маленькая гомельчанка» прошел в областном центре
23 ноября 2015 10:21

Детский конкурс артистического мастерства и грации «Маленькая гомельчанка» прошел в областном центре