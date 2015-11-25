Урывак з казкі У.Караткевіча «Чортаў скарб» (Анатоль Голуб)

Буквально завтра мы будем праздновать 85-летие со дня рождения великого классика - Владимира Короткевича. Он известен нам как автор таких произведений как «Дзікае паляванне Стаха», «Зямля пад белымі крыламі», «Чорны замак Альшанскі», «Сівая легенда».

Однако писатель не только был выдающимся прозаиком, поэтом и драматургом, но и прекрасным сказочником.

Сюжеты для своих волшебных произведений Владимир Семенович черпал в белорусском фольклоре. Для этого он тщательно изучал работы известных этнографов.

В своих сказках Владимир Короткевич словно бы призывает нас с вами совершить увлекательное путешествие по какому-то удвительному миру.