Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)

Продолжаем изучать и наслаждаться творчеством белорусского классика - Владимира Короткевича. Буквально через несколько дней белорусы будут отмечать 85-летие писателя.

Знакотоки творчества Короткевича неоднократно отмечали, что он не пытался в своих произведениях охватить всю историю белорусского народа. При этом автор старался подчеркнуть наиболее яркие моменты. Как, например, в своей повести «Сівая легенда» он отразил антикрепостное и национально-освободительное движение, которое зародилось в Беларуси в 17 веке.