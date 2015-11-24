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Урывак з аповесці У.Караткевіча «Сівая легенда» (А. Душачкін)

24 ноября 2015 07:30
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Продолжаем изучать и наслаждаться творчеством белорусского классика - Владимира Короткевича. Буквально через несколько дней белорусы будут отмечать 85-летие писателя.

Знакотоки творчества Короткевича неоднократно отмечали, что он не пытался в своих произведениях охватить всю историю белорусского народа. При этом автор старался подчеркнуть наиболее яркие моменты. Как, например, в своей повести «Сівая легенда» он отразил антикрепостное и национально-освободительное движение, которое зародилось в Беларуси в 17 веке.

# Культура # Фотофакт # писатели # 85-летие Владимира Короткевича # Андрэй Душачкін

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