Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»

Новости Беларуси. Выставка «Графика Германа Штрука» откроется 31 января в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции будут представлены 50 графических работ из частной коллекции минчанина Владимира Богданова.

Эти картины были созданы во время Первой мировой войны, когда Герман Штрук служил на Восточном фронте. Основу выставки составят гравюры-пейзажи городов Беларуси, Литвы и Латвии, а также портреты местных жителей различных профессий и национальностей, бытовые зарисовки.