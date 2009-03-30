У Купаловского театра новый гендиректор

Сегодня состоялось представление нового руководителя театра коллективу, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко.
Павел Поляков пришел в Купаловский из Белорусского республиканского театра юного зрителя, где также работал директором.
Народный артист Беларуси Николай Кириченко, возглавлявший ведущую сцену страны, продолжит работать в театре.
В январе нынешнего года художественным руководителем Купаловского стал известный режиссер, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Николай Пинигин, сменивший на этой должности народного артиста Беларуси Валерия Раевского.