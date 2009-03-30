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У Купаловского театра новый гендиректор

30 марта 2009 15:39
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Генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы стал Павел Поляков.

Сегодня состоялось представление нового руководителя театра коллективу, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко.

Павел Поляков пришел в Купаловский из Белорусского республиканского театра юного зрителя, где также работал директором.

Народный артист Беларуси Николай Кириченко, возглавлявший ведущую сцену страны, продолжит работать в театре.

В январе нынешнего года художественным руководителем Купаловского стал известный режиссер, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Николай Пинигин, сменивший на этой должности народного артиста Беларуси Валерия Раевского.

# Культура # Купаловский театр

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