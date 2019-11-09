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Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать

09 ноября 2019 16:22
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«Славянский базар» уже давно перешагнул славянские границы. На витебской сцене побывали гости со всех континентов.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать-1

Тимур Мирошниченко:
«Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать, а не который должен ездить за своим зрителем. То есть масса фестивалей, если брать европейские фестивали, как то Sziget, Glastonbury и тому подобные, на которые люди конкретно приезжают, потому что они знают, что он в это время проходит в этом месте. Это то же самое.

Есть ряд людей, в том числе из России, из Беларуси, из других стран, с которыми мы встречаемся раз в год именно на «Славянском базаре». То есть нигде в другом месте мы с ними не пересекаемся.

Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать-4

# Культура # Тимур Мирошниченко # Фотофакт

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