В Смиловичах открылся детский арт-центр «Улей»

Новости Беларуси. Пространство творчества. В городском поселке Смиловичи Червенского района на базе Центра творчества детей и молодежи открылся детский арт-центр «Улей».

Для одаренных юношей и девушек здесь проводят не только занятия, в так сказать, традиционной форме.

По субботам начинающие художники имеют возможность встретиться с выдающимися творцами нашей страны и получить мастер-классы.

Между прочим, в Центре творчества созданы все условия, чтобы школьники могли раскрыться.

И это касается не только методик преподавания, но и самого антуража.

Здесь давно успешно работает музей Хаима Сутина – уроженца Смиловичей. А недавно появился и еще одна комната, посвященная также уроженцу этого городка – знаменитому художнику Сэму Царфину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.