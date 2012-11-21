Татьяна Пельтцер: как актриса готовилась к выступлениям, почему возила с собой плиту и как оказалась в психбольнице

Ее жизнь была полна трагизма, но зрители запомнили ее неунывающей оптимисткой. У нее было более 80-ти ролей в кино, но ни одной главной. Хулиганка, картежница, заядлая курильщица и большая любительница потанцевать. Бабушка, бабуля, любимая.

Если Грету Гарбо, одну из героинь нашей программы, зрители никогда не видели старой, то эту актрису, наоборот, зрители никогда не видели молодой. Она не имела никакого театрального образования, и, тем не менее, первой в своем театре получила звание народной артистки Советского Союза.

Еврейка по матери, немка по отцу, она совершенно потрясающе играла роли простых русских женщин из народа. Хотя сама в жизни была аристократкой.

Ни в театре, ни в кино ей не приходилось играть главные роли – только эпизоды. Но всех своих бесчисленных мамаш, тетушек, бабушек она играла просто гениально.

И еще. Никогда, даже в молодости, она не была красивой. Правда, всегда со вкусом, очень элегантно одевалась. Но в ней было столько шарма, ума, юмора, что поклонников у нее было – легион. Ей было за 50, она крутила романы. Татьяна Пельтцер.

В жизни Татьяна Пельтцер очень разной: доброй, щедрой, умеющей хорошо дружить. Но и могла быть и дерзкой, несносной и совершенно невыносимой.

Ее жизнь – это настоящая Пельтцерова соната, где было много грусти и разочарований.

Да, у этой на экране всегда веселой, бодрой, жизнерадостной актрисы была довольно трагическая судьба. Почти всю жизнь она прожила одна, так и не родила ребенка, правда, по этому поводу не сильно переживала. Подолгу ухаживала за больным отцом и братом. А в конце жизни была совершенно одинока.

Тем не менее, для многих именно она была образцом неунывающей старости, женщины без возраста.

Ей было уже 80, а она не входила, а влетала в театр, никогда не пользовалась лифтом. В преклонном возрасте с удовольствием делала то, что ей строжайше запрещали врачи: выпивала рюмку водки, курила, обожала крепчайший кофе.

Еще при жизни она стала легендой экрана. И всегда очень не хотела, чтобы ее жалели. Она хотела, чтобы ее любили.

Отец Татьяны Ивановны Пельтцер был довольно известный провинциальный актер Иван Романович Пельтцер. С малых лет она с ним странствовала по провинции. С шести лет вместе с отцом выходила на сцену. Играла Сережу в постановке «Анна Каренина».

В юности работала машинисткой, но всегда мечтала о театре. И стала артисткой. Однажды к ней за кулисы пришел красивый молодой человек с букетом ландышей. Это был немецкий коммунист Ганс Тейблер, который учился в Москве, в школе Коминтерна. Очень скоро молодые люди поженились, и Ганс отвез молодую жену в Германию, в Берлин.

В Берлине Татьяна (ей было тогда 26 лет) снова стала работать машинисткой в советском торгпредстве. По началу ей нравилось жить в Берлине, немецкий язык она знала, и всегда была душой компании, весело рассказывала анекдоты. Но брак с Гансом довольно быстро закончился. Муж стал ревновать, и вроде бы был повод. Говорят, он нашел любовную записку. Во всяком случае, Ганс ее выгнал.

И с одним чемоданом Пельтцер вернулась в Москву. О немецком муже она всегда молчала. Или говорила, что ее брак разрушила политика. В Германии к власти уже пришел Гитлер. Она даже видела его на одном из выступлений в Берлине.

В Москве ее берут в театр МГСПС, нынешний театр Моссовета. Но спустя некоторое время ее уволят за профнепригодность. Потом, на короткое время, будет Театр миниатюр. А потом, в 1947 году, не очень удачливая актриса Татьяна Пельтцер поступает в Театр сатиры. И этот театр становится ее судьбой на долгие годы.

Через год в этом театре она сыграет роль, которая сделает ее знаменитой. Борис Равенских поставит спектакль «Свадьба с приданым». В этом спектакле она играла деревенскую бабу Лукерью, тунеядку, картежницу, которую, как часто бывало в пьесах того времени, советская власть перевоспитывает. В этой постановке актриса надела платочек, по-деревенски его завязала, и снималась так во многих своих фильмах.

Татьяна Пельтцер стала настоящей звездой в театре Сатиры. Много играла. Блестящая роль была у актрисы в спектакле «Проснись и пой», правда, там она была не в платочке, а в шляпке.

В кино она часто играла пенсионерок-растерях, непосед. В жизни же была невероятно аккуратна и организованна. На гастроли везла пять чемоданов. Никогда не ела в столовых и ресторанах, еду готовила себе в номере. Потому возила с собой плитку, кастрюлю, большую ложку и маленькую, серебряную, для кофе.

Была очень гостеприимна и великолепно готовила. А готовить рыбную солянку по особому рецепту научила всех своих подруг.

Много лет она дружила с Марией Мироновой, Фаиной Раневской, Ольгой Аросьевой.

А еще она любила играть в карты, в преферанс. Играли обычно у Пельтцер на старинном ломберном столике, который потом перейдет по наследству к Аросьевой. Играла Татьяна Ивановна очень темпераментно, не умела блефовать, и потому часто проигрывала. Все актеры знали о любви Татьяны Ивановны к преферансу, и когда на гастролях кончались деньги, говорили: « Пойдем к Пельтцер, в карты играть!»

Позже ее партнером по картам стал актер, которого она очень любила и уважала. Александр Абдулов. Однажды в поезде они ехали на гастроли в Польшу и Абдулов выиграл у нее 9 копеек. «Боже! – вспоминал потом Абдулов, – все гастроли у меня были испорчены. Актриса все время ворчала: «Такой наглец! Выиграл у меня 9 копеек!» И в тоже время она лично могла одолжить какому-нибудь артисту довольно крупную сумму денег и никогда не спрашивать, когда будет возвращен долг.

С младшей подружкой Ольгой Аросьевой могла загулять. Вообще она любила вечеринки, застолье. Частенько они приходили после спектакля в ресторан ВТО на Тверской. Тогда он еще не сгорел. Денег у барышень было немного. И потому заказывали рубленую селедку, красную маринованную капусту по-гурийски и 200 г водки. В ресторане почти всегда встречали отца Татьяны Ивановны Ивана Романовича. Ему было уже за 80, но он еще был очень крепкий старик. Часто женился, в последний раз женился на девице, которая была вдвое моложе его дочери. Она, конечно, выгнала его из квартиры, и ему пришлось поселиться у Татьяны. Но это будет позже. А пока, в ресторане, она начинал отчитывать дочь. « Зачем пришли вдвоем, без мужиков». «Но вы тоже сюда ходите?» Пыталась робко возразить Аросьева. «Я другое дело. Вы кого играете? Валек! Машек! А мы – Макбета и Гамлета! После таких ролей не отправишься домой жрать макароны в одиночестве. Ноги сами несут сюда. Повидаться, поговорить по душам. А вы… Натрескаетесь винегретом и начинаете судачить, кто с кем живет».

Аросьева очень любила Пельтцер. И многие роли в театре сатиры играла с ней в очередь. Так было и в начале 1977 года, когда обе актрисы репетировали роль Хлестовой в «Горе от ума». Но, к сожалению, сыграть роль Хлестовой в театре Сатиры Пельтцер так и не успела.

У Татьяны Пельтцер был действительно вздорный характер. Например, перед спектаклем ей обязательно надо было с кем-то поссориться, иначе играть она просто не могла. Конечно, больше всего доставалось костюмерам и гримерам. «Бездельницы, дармоедки! За что вам только деньги платят?!» А потом, очень собранная выходила на сцену играть. На нее никто не обижался, все понимали: актриса так «настраивается» на работу.

Но что случилось тогда, на репетиции «Горе от ума» в 1977 году. Актриса была в плохом настроении. Ей надоело играть бесконечных бабушек-старушек. Она разозлилась на режиссера Валентина Плучека, который к ней в общем-то всегда хорошо относился. И во время прогона спектакля перед премьерой в плавное течение Грибоедовского текста стал врываться раздраженный голос Пельтцер: «А куда мне встать? А куда мне идти?» Плучек разозлился и ответил «А идите вы куда ходите!» И что тут началось. Кричал он. Кричала она. «Вы сумасшедший старик!» «Вы сумасшедшая старуха!» проклятья неслись по всему театру. Пельтцер побежала по лестнице в чем была – в театральном костюме, гриме. Аросьева догнала ее, посадила в такси и увезла домой. Больше Пельтцер никогда не переступит порог театра Сатиры, в котором проработала 30 лет.

Многие и сегодня считают, что уход Пельтцер из театра был ее роковой ошибкой. Но, тем не менее, в 1973 года актриса решительно меняет театр, переходит в Ленком к Марку Захарову. Захаров тогда был начинающий главный режиссер и очень нуждался в поддержке, участии. Он видел, что такое авторитет, влияние Татьяны Пельтцер не только в постановках, но и в кабинетах чиновников. Актриса была партийная, много лет была парторгом в театре Сатиры и легко открывала любые двери в Моссовете и Министерстве культуры. У Захарова в театре таких знаменитостей не было. И он сразу взял Пельтце в свой театр.

Она ходила по театру с тетрадкой, куда записывала текст роли. Но все равно на сцене часто что-то забывала.

Актриса не унывала. Она по-прежнему была как сжатая пружина. И в старости оставалась бодрой, стройной, всю жизнь заботилась о фигуре. Любила сниматься у молодых кинорежиссеров. В кино все также играла эпизоды, и все ее мамаши и тетушки были невероятно естественны, трогательны и смешны.

Самое интересно, что спустя много лет актриса снова встретилась со своим немецким мужем Гансом. В течение 15 лет актриса ездила на чешские курорты в Карловы Вары. И там встретилась с «мужем своей молодости». Так она его называла. Ганс приезжал с женой, и они втроем очень мило общались. У Ганса был сын и внук. Внук часто приезжал в Москву и останавливался у Татьяны Ивановны. Она устраивала ему роскошный прием.

А потом, в тех же Карловых Варах, актриса смертельно разругается с Гансом. Они начнут выяснять: кто все-таки был виновен в том, что они расстались 50 лет назад. Больше они никогда не увидятся.

Судьба за что-то мстила актрисе. Вначале умер отец, потом любимый брат. За обоими она трогательно ухаживала, кормила с ложечки. Потом пришло известие, что умер и Ганс.

Никто не знал, как ей удавалось совместить тяжелое душевное состояние и комичные роли, который ей приходилось играть. Для всех она была веселой, неунывающей, озорной, как бы вне возраста. Любовь зрителей к ней была сумасшедшая. Люди плакали и смеялись от счастья, когда она выходила на сцену. Им она несла мысль о веселой, неунывающей старости.

Самые заметные роли актрисы в Ленкоме – это в спектаклях «Три девушки в голубом» по пьесе Петрушевской, где у нее роль бабки-соседки с единственным монологом, очень необычным, без знаков препинания, который шел сплошным потоком. И спектакль «Поминальная молитва», где актриса появлялась в блистательном дуэте с Александром Абдуловым. Он играл немолодого сына, а она – совсем старенькую его мамашу. К этому времени актриса очень сильно забывала текст, путала его, и Александру приходилось заниматься как бы чревовещанием, все время подсказывая ей. Но публика все равно была в восторге.

В последние годы жизни у Татьяны Ивановны сильно испортился характер, она стала излишне подозрительной, плохо ориентировалась в пространстве, а главное, она все больше теряла память. Больше всех от нее доставалось домработнице, которая даже вынуждена была уйти от актрисы. В театре она играть уже не могла, потому что заговаривалась и совершенно не помнила текст. Потом стало совсем плохо.

И в один из июльских дней актрису отвезли в психиатрическую больницу. Там народную артистку СССР поместили в палату для душевнобольных на 15 человек. Ленком был на гастролях. Но когда об этом узнала Ольга Аросьева, она с директором театра Сатиры Мамедом Агеевым немедленно примчалась к подруге. Их долго не пускали, говорили что Татьяна Ивановна агрессивна, никого не узнает. Но когда они все-таки попали к Пельтцер, та бросилась к ним с объятьями и сказала врачам: «Это мой друг пришел». А потом вспомнила и имя, и совершенно здраво стала расспрашивать о всех театральных новостях.

Потом в Москву с гастролей вернулся Ленком. Захаров Татьяну Ивановну переведет в другую клинику, в отдельную палату. Но из больницы актриса больше не выйдет.

Каждый день ее будет навещать верная и все простившая домработница Анна Кукина. Будет ухаживать за ней, будет приносить ее любимую геркулесовую каше на пару. Татьяна Ивановна будет гладить ее по руке и движением руки показывать, что очень хочет курить. Та будет тайком от врачей давать ей сигарету.

Татьяна Ивановна Пельтцер тихо скончалась в июле 1992 года на 89-м году жизни. Ее похоронили на Введенском кладбище, где похоронены ее мать и отец. За могилой ухаживает все та же домработница Анна Кукина, которой все-таки досталась квартира актрисы на улице Черняховского, где она сохранила все так, как было при Татьяне Ивановне. Архивы-фотографии находятся в театре. Свою библиотеку актриса завещала Марку Захарову.

Татьяна Пельтцер. Актриса, которую из-за острого языка и несговорчивого характера часто ненавидели до скрежета, но и любили до слез.

Татьяна Ивановна всю жизнь мечтала играть главные роли, а давали только эпизоды. Но благодаря яркому таланту эти маленькие роли запомнились больше, чем главные. Крошечные эпизоды актрисы, словно перчинки, без которых фильм был бы пресным и скучным.

Элеонора Езерская