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Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы

20 февраля 2018 21:24
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Новости Беларуси. Женщины могут все – так считает героиня нашего следующего сюжета Мария Пырко. Для своего родного Могилева она создает скульптуры из металла и железобетона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для этого даже купила сварочный аппарат и научилась работать электродами. О необычном увлечении – Юрий Прокопенко.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-1

  

Мария – учитель рисования по образованию и скульптор по призванию. Теплые школьные классы  сменила на суровую производственную базу коммунальной организации. Здесь она ищет вдохновение. Сейчас в процессе полуметровый дракон. Задумка уже перенесена из эскиза в металл и цемент. Еще неделя, и скульптура будет готова.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-4

  

Мария Пырко, мастер по благоустройству ЖРЭУ Ленинского района Могилева: 
Придать шкурочкой чешуйку, глазки нарисовать, носик, зубки, чтобы он был красивенький.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-7

  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-9

  

В таком творчестве без навыков сварщика никак. И чтобы ни от кого не зависеть, Мария сама купила электроды, сварочный аппарат и методом проб и ошибок научилась на нем работать.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-12

  

Мария Пырко:  
Не получалось, залипают электроды. Что не так? Потом я почитала, что должна быть искра, должна быть дуга. Поняла, что электроды надо держать несколько миллиметров от проволоки. И все получилось.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-15

  

Собаки, драконы, медведи... Женщина создала уже два десятка скульптур.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-18

  

Юрий Прокопенко, СТВ:  
Один из последних шедевров мастера – гигантская овчарка: 2 метра в высоту и 3 – в длину. Снаружи металлический каркас, а внутри, там, где синтепон и арматура, можно вкручивать лампочки. Для удобства электриков – лючок. Впервые могилевчане увидят эту светящуюся собаку летом на городских праздниках.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-21

  

Своей задачей Мария считает сделать свою малую родину лучше, добавить уюта. Большинство ее работ украшают детские площадки и создают праздничное настроение.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-24

  

Дэвид Хорощо, житель Могилева:  
Тут интересные скульптуры животных. Мне нравится наш двор.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-27

  

Анастасия Карабухина, жительница Могилева: 
Каждый день на обеденном перерыве мы здесь прогуливаемся. Приятно посмотреть, что есть детская площадка. Глаз радуется, когда не просто серый двор.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-30

  

Татьяна Немировская, жительница Могилева: 
Не знаем, кто автор этих работ. Задумка интересная, изюминка района. Хотелось бы видеть это в каждом дворе.  

Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы-33

  

Сейчас Мария Пырко работает над созданием тематического дворика в китайском стиле. Рядом с драконом появятся панда, тигр, денежная лягушка. Надеется, что землякам понравится.  

# Культура # Фотофакт # Юрий Прокопенко # Год малой родины # Мария Пырко # Дэвид Хорощо # Анастасия Карабухина # Татьяна Немировская

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