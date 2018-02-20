Светящаяся овчарка, драконы и медведи: как женщина-скульптор из Могилева создает свои работы

Новости Беларуси. Женщины могут все – так считает героиня нашего следующего сюжета Мария Пырко. Для своего родного Могилева она создает скульптуры из металла и железобетона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого даже купила сварочный аппарат и научилась работать электродами. О необычном увлечении – Юрий Прокопенко.

Мария – учитель рисования по образованию и скульптор по призванию. Теплые школьные классы сменила на суровую производственную базу коммунальной организации. Здесь она ищет вдохновение. Сейчас в процессе полуметровый дракон. Задумка уже перенесена из эскиза в металл и цемент. Еще неделя, и скульптура будет готова.

Мария Пырко, мастер по благоустройству ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Придать шкурочкой чешуйку, глазки нарисовать, носик, зубки, чтобы он был красивенький.

В таком творчестве без навыков сварщика никак. И чтобы ни от кого не зависеть, Мария сама купила электроды, сварочный аппарат и методом проб и ошибок научилась на нем работать.

Мария Пырко:

Не получалось, залипают электроды. Что не так? Потом я почитала, что должна быть искра, должна быть дуга. Поняла, что электроды надо держать несколько миллиметров от проволоки. И все получилось.

Собаки, драконы, медведи... Женщина создала уже два десятка скульптур.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Один из последних шедевров мастера – гигантская овчарка: 2 метра в высоту и 3 – в длину. Снаружи металлический каркас, а внутри, там, где синтепон и арматура, можно вкручивать лампочки. Для удобства электриков – лючок. Впервые могилевчане увидят эту светящуюся собаку летом на городских праздниках.

Своей задачей Мария считает сделать свою малую родину лучше, добавить уюта. Большинство ее работ украшают детские площадки и создают праздничное настроение.

Дэвид Хорощо, житель Могилева:

Тут интересные скульптуры животных. Мне нравится наш двор.

Анастасия Карабухина, жительница Могилева:

Каждый день на обеденном перерыве мы здесь прогуливаемся. Приятно посмотреть, что есть детская площадка. Глаз радуется, когда не просто серый двор.

Татьяна Немировская, жительница Могилева:

Не знаем, кто автор этих работ. Задумка интересная, изюминка района. Хотелось бы видеть это в каждом дворе.