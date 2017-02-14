Светлана Савчук, художник-артист: Хочется выcказаться, сказать свои идеи!

Она рисует то быстро и резко, то плавно и мягко. С пламенной отдачей, сосредоточенным взглядом.

Штрихи, силуэты, символы. Пока изображение на бумаге – всего лишь набор чёрно-белых мазков и чем ближе к завершению, тем крепче она сжимает в руке кисть, понимая, что картина получилась.

С первого взгляда зрители не могут разгадать задумку. Но стоит артисту перевернуть и соединить холсты воедино, как на наших глазах вырисовывается образ.

Светлана Савчук художник-самоучка, которой совсем не близка атмосфера уединения во время творчества.

Она находит вдохновение в зрителе.

Светлана стала удивлять рисованием двумя кистями одновременно, на четырёх и шести перевёрнутых и вращающихся холстах.

Позже – художница разгадала и секретный состав картин из блёсток. Несколько минут колдовства над чёрным фоном и в конце – одним движением можно проявить изображение.

Но с каждым разом душа просила всё нового...