Стихи о войне на экране. В Минске представили лучшую короткометражку молодежного проекта «Мой фильм о войне»

Новости Беларуси. Десятки боевых судеб на одной пленке. В Минске представили лучшую короткометражку молодежного проекта «Мой фильм о войне». В роли режиссеров, сценаристов и операторов выступили активисты БРСМ, а главные роли достались ветеранам Великой Отечественной войны. На этот раз участники экранизировали поэтические произведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дарья Туленкова, победитель проекта «Мой фильм о войне»:

Было такое ощущение, что переносишься именно в те годы, начинаешь вспоминать рассказы своих бабушек, дедушек об этой ужасной катастрофе. Слезы, конечно, наворачивались. Это был огромный опыт.

Владимир Карпяк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:

Подрастающее поколение никак не должно забыть о той страшной трагедии, которая произошла в 40-е годы. Это то, что молодежь должна помнить своих дедов, своих прадедов, отцов, которые сложили голову за нашу свободу, за Республику Беларусь. Проект стал одним из этапов более масштабного патриотического конкурса «Живые стихи о войне». А место просмотра – музей Великой Отечественной войны – выбрано неслучайно. Здесь фильмы воспринимаются еще более эмоционально и реалистично. С широкого экрана бывшие разведчики, связные, артиллеристы и радисты рассказывают о нелегких днях войны.