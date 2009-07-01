«Спасенные культурные ценности» из музея княжны Тенишевой

Выставка «Спасенные культурные ценности» из собрания Смоленского государственного музея-заповедника открылась в Национальном музее истории и культуры Беларуси.

В экспозиции — произведения русской и западно-европейской живописи, изделия из металла, фарфора и керамики.

Эти предметы были эвакуированы в первые дни войны сотрудниками смоленского областного музея. Большинство произведений ранее входило в состав известного историко-этнографического музея княжны Тенишевой. Особое внимание она уделяла слуцким поясам. В коллекции их было более двадцати.

— В 90-е годы XIX века княжна Тенишева начала формировать историко-этнографический музей и собирала не просто редкости по всей Российской Империи, но и самые замечательные произведения искусства. Слуцкие пояса еще тогда привлекли ее внимание как образец уникального ткачества и неповторимых достижений в области декорации ткани, — рассказывает Наталья Вострикова, заместитель директора Смоленского государственного музея-заповедника.