«Славянский базар в Витебске-2014». О фестивале будут рассказывать почти 500 журналистов из 12 стран

Новости Беларуси. «Славянский базар» вот-вот торжественно стартует в Витебске. Так, уже открылся международный пресс-центр. По сути, именно с этого события и начинается отсчет официальных фестивальных часов и дней.

В 2014 году обо всех событиях феста своим зрителям, читателям и слушателям будут рассказывать почти полтысячи журналистов из 12 стран мира.

Александр Сидоренко, директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Очень приятно, что интерес к фестивалю не ослабевает. Отрадно, что в этом году заявлено действительно большее количество журналистов. Всем желаю продуктивной работы, объективных материалов. Нам очень важна ваша поддержка. И все те люди, которые следят из многих стран мира за нашим фестивалем, нуждаются в той информации, которую вы можете и качественно, и ответственно донести до них.

В 2014 году в Витебске появилась еще одна звезда на одноименной Аллее. На этот раз она засияла в честь народной артистки России Надежда Бабкиной. Тожественная церемония открытия проходит в эти минуты.

После обеда начнется конкурс самых юных участников феста. А уже в половине девятого вечера XXIII Международный фестиваль искусств распахнет свои двери.

В сегодняшнем гала-концерте выступят звезды белорусской эстрады, многочисленные гости из России и других стран. Главным вокальным станет международный конкурс исполнителей эстрадной песни. За гран-при сразятся представители нескольких десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.