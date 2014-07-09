Шедевры мирового искусства. Густав Климт

Густав Климт родился 14 июля 1862 года в Вене и на протяжении всей жизни за ним тянулась слава Казановы. Великий художник был настоящим поклонником женской красоты. Ему приписывают бесчисленное количество романов и краткосрочных связей. Что тут говорить: творя свои шедевры, он окружал себя обнаженными молодыми прелестницами, которые позировали или просто прогуливались по мастерской и исполняли любые его прихоти.

Особенно Климт любил златоволосых красавиц. И эта страсть вылилась в такие полотна как «Змеи», «Адам и Ева», «Золотая рыбка» и многие другие.

Густав Климт никогда не был женат. Но на протяжении всей жизни с ним была его спутница и муза - Эмилия Флёге, которая запечатлена в наряде на прекрасных картинах гениального художника.

Начинал Климт как декоратор, но позже стал основоположником модерна в австрийской живописи. Он известен широкой публике благодаря своему золотому периоду. По некоторым данным любовь к живописи Клинту привил отец, который был гравером и ювелиром. По другим - в этой страсти виноваты увиденные во время путешествия по Италии мозаики.

Главным предметом его живописи было женское тело. И большинство работ мэтра - откровенные рисунки.

Художник не любил говорить о себе и своих произведениях. Не вел дневников, не писал теоретических статей и считал, что если у кого-нибудь есть желание что-либо узнать о нем, он должен заглянуть в полотна живописца.

Без преувелечения можно сказать, что самая известная работа Климта «Поцелуй». На цветочном поле, вытканном из орнамента и абстрактных форм, вырастает силуэт целующейся пары. В этой картине каждый видит свое. Интерес к этому произведению не утихает и в наши дни. Оно признано одним из самых известных полотен в мире, а также самым растиражированным.

Существует мнение, что учредители Всемирного Дня поцелуя, который совсем неадавно отпраздновали, были также вдохновлены этим великим шедевром.

Известное во всем мире полотно «Три возраста женщины» также принадлежит кисти Климта. Картина символизирует круговорот жизни. Противопоставляет молодость и старость, как бы намекает на то, что все не вечно, заставляет задуматься над смыслом бытия.

Климт писал портреты не только своей спутницы Эмилии Флёге, но также знатных дам того времени. Дочь одного из влиятельных банкиров изображена на четырех знаменитых полотнах: «Портрет Адели Блох-Бауэр. Один» ситается одним из самых значительных шедевров. Но несмотря на не совсем оригинальные названия, но уже совсем иные «Потрет Адели Блох-Бауэр. Два» и «Визит 1» и «Визит 2».

Картина Климта «Обнаженная истина» бросает вызов обществу. На ней обнаженная рыжая женщина держит в руках зеркало истины, над которым помещена цитата Шиллера «Если ты не можешь своими делами и своим искусством понравиться всем, понравься немногим. Нравиться многим - зло!». Видимо, именно эти строки были девизом художника.

После смерти Климта немало женщин заявило, что их дети - наследники великого живописца и еще больше - объявили себя моделями шедевральных полотен. Наверное, никто бы не удивился, что так и есть на самом деле!