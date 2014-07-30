Шедевры мирового искусства: Эдвард Мунк и его «Крик»

12 декабря 1863 года в маленьком норвежском городе Лётене родился большой художник. А вместе с ним - новая живопись и новые принципы создания искусства. Кажется, что история его жизни слишком печальна, чтобы добровольно посвятить ему пару минут. Но ведь никто другой после Мунка столь красиво и размашисто на несколько метров полотна не нарисовал так больше солнце. Трудно найти такого художника, чьи работы оказали столь сильное эмоциональное воздействие на созерцателя: от животного ужаса, до радостного восхищения. Ему неинтересно было писать картины, которые просто украсят стены в чьем-то доме или музее. Картины Мунка - это его жизнь. И все это он пережил сам.

Когда Эдварду было пять лет, от туберкулёза умерла его мать, а еще через несколько лет —сестра Софи. Художник так никогда и не оправился от этих потерь, а тема ухода из жизни и прощание стали одними из главных в его творчестве. Картина «Больная девочка» принесла мастеру кисти широкую известность. Была написана им в 23 года и основывалась на воспоминаниях о смерти сестры.

Художник учился в Осло, в королевской школе рисования и около десяти лет провел во Франции, где испытал влияние Поля Гогена, ставшего после его лучшим другом, Анри де Тулуз-Лотрека, Винсента ван Гога. Также как и Ван Гог, Мунк был вынужден обратиться в психиатрическую лечебницу. Он страдал маниакально-депрессивным психозом. Всю жизнь его мучали страхи и кошмары, депрессии и одиночество. Кисти этого необычного живописца принадлежит множество картин: «Девушка на мосту», «Мадонна», «Улица Лафайет», в которых наиболее чувствуется влияние французских импрессионистов.

«Танец жизни» - произведение, говорящее о вещах, понятных каждому: о молодости и старости, надежде и разочаровании.

В творчестве многих художников трудно выделить единственную самую значимую картину. Однако в случае с Мунком не возникает сомнений. Его «Крик» знают даже люди, не питающие слабости к искусству. Всего написано четыре полотна под названием «Крик». Все они выполнены в разных техниках. Сам Эдвард, объясняя замысел произведения, признался, что изобразил крик природы.

Существует поверье о проклятии всех версий «Крика» . Десятки людей, входивших так или иначе в контакт с полотнами, заболевали, ссорились с близкими, впадали в тяжелую депрессию и внезапно умирали. Это принесло шедеврам недобрую славу.

Примерно через полвека после смерти Мунка, его работы начали воровать с завидной регулярностью. Первая кража была совершена в 1988 году. Украли картину «Вампир». Но она была быстро обнаружена. А в августе 2004 года воры отважились на кражу средь бела дня. Это ограбление принято считать одним из самых жёстких в мире искусства. Ведь были похищены картины «Мадонна» и «Крик». Картины обнаружили лишь спустя два года. По ошибке крали даже копии полотен Мунка.

В последние десятилетия жизни к Мунку пришли слава и признание. В крупнейших городах Европы прошли его персональные выставки.

Можно быть сумасшедшим, талантливым и востребованным одновременно. Эдвард Мунк этому прямое доказательство!