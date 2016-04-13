Шагать по улице Шагала: в Витебске назвали улицу в честь знаменитого земляка

Новости Беларуси. Улица Марка Шагала появилась в центре Витебска. В честь знаменитого земляка в городе переименовали часть улицы Правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь сейчас реставрируют здание Витебского художественного училища. Создано оно было в 1919-м году по инициативе известного живописца. В то время Шагал служил в городе на Двине уполномоченным по делам искусств. Именно он пригласил для работы в новом учебном заведении Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Мстислава Добужинского.