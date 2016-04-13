В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера

Такое ощущение, что мы – в художественной галерее или в салоне из прошлого. Потолки, высотой 5,5 метров. Обои – словно драпировка на стенах дворца. Картины с известными сюжетами.



Огромная классическая люстра и роскошная мебель под старину.

Добро пожаловать в гости в семью Ясиновых!



Любовь к истории и искусству вдохновила эту замечательную пару на создание красивого интерьера 16 лет назад.



Этот старинный граммофон из Венгрии согревает своим звучанием и по сей день. Многие ретро-вещи для дома семья привозила из путешествий.



Кроме того, Леонид Анатольевич из знаменитой династии горняков. Объездил полмира. Добывал калий в шахтах Солигорска, затем работал на Донбассе, в Боливии, искал золото и алмазы в Африке. Редкая профессия научила видеть сокровища во всём.

Здесь – и случайные находки в антикварных лавках, и картины с авторских выставок, и подарки друзей.



От спокойных пейзажей до портретов со славянским колоритом. Рамы для картин Леонид Анатольевич вырезал и золотил сам.