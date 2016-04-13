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В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера

13 апреля 2016 12:28
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Такое ощущение, что мы – в художественной галерее или в салоне из прошлого. Потолки, высотой 5,5 метров. Обои – словно драпировка на стенах дворца.

Картины с известными сюжетами.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-1


Огромная классическая люстра и роскошная мебель под старину.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-3

Добро пожаловать в гости в семью Ясиновых!

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-6


Любовь к истории и искусству вдохновила эту замечательную пару на создание красивого интерьера 16 лет назад.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-8


Этот старинный граммофон из Венгрии согревает своим звучанием и по сей день. Многие ретро-вещи для дома семья привозила из путешествий.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-10


Кроме того, Леонид Анатольевич из знаменитой династии горняков. Объездил полмира. Добывал калий в шахтах Солигорска, затем работал на Донбассе, в Боливии, искал золото и алмазы в Африке. Редкая профессия научила видеть сокровища во всём.

Здесь – и случайные находки в антикварных лавках, и картины с авторских выставок, и подарки друзей.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-13


От спокойных пейзажей до портретов со славянским колоритом. Рамы для картин Леонид Анатольевич вырезал и золотил сам.

В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера-15


Главное – внутренний диалог с картиной. Дарит светлое ощущение? Значит, имеет место быть в интерьере.

# Культура # Фотофакт # Дизайн интерьера # Леонид Ясинов

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