В художественной галерее или в салоне из прошлого: любовь к истории вдохновила семью Ясиновых на создание необычного интерьера

Такое ощущение, что мы – в художественной галерее или в салоне из прошлого. Потолки, высотой 5,5 метров. Обои – словно драпировка на стенах дворца.
Картины с известными сюжетами.
Такое ощущение, что мы – в художественной галерее или в салоне из прошлого. Потолки, высотой 5,5 метров. Обои – словно драпировка на стенах дворца.
Картины с известными сюжетами.
Огромная классическая люстра и роскошная мебель под старину.
Добро пожаловать в гости в семью Ясиновых!
Любовь к истории и искусству вдохновила эту замечательную пару на создание красивого интерьера 16 лет назад.
Этот старинный граммофон из Венгрии согревает своим звучанием и по сей день. Многие ретро-вещи для дома семья привозила из путешествий.
Кроме того, Леонид Анатольевич из знаменитой династии горняков. Объездил полмира. Добывал калий в шахтах Солигорска, затем работал на Донбассе, в Боливии, искал золото и алмазы в Африке. Редкая профессия научила видеть сокровища во всём.
Здесь – и случайные находки в антикварных лавках, и картины с авторских выставок, и подарки друзей.
От спокойных пейзажей до портретов со славянским колоритом. Рамы для картин Леонид Анатольевич вырезал и золотил сам.
Главное – внутренний диалог с картиной. Дарит светлое ощущение? Значит, имеет место быть в интерьере.