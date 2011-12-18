Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Поем о любви, об изменах, о встречах и расставаниях. Все из моей жизни. Метросексуалом себя не считаю

Сергей, что для Вас изменилось, когда вы перешли из категории новичков, можно сказать уже, в категорию «профессионалы»?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Мы до сих пор не ощутили, что мы в категории профессионалов, просто, возможно, люди говорят об этом. Стало больше мероприятий, на которые приглашают в качестве гостя, артиста, члена жюри.
Райдер, может быть, или оплата Вашего вокального труда?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Ну, это немножечко повысилось. Это радует. Но райдер, конечно же, составили. Наконец-то мы потребовали к себе в гримерку обязательно бутерброды и чай, а то раньше не было такого.
Можно прожить современному человеку без мобильного телефона?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Очень сложно. На личном опыте проверено. Когда куда-то уезжаешь и не включаешь роуминг, то чувствуешь себя как без рук. Лично я не могу и думаю, что большая часть собравшихся здесь людей тоже не может.
Вы считаете себя мажорами?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Мы себя не считаем мажорами. Мы такие же пацаны. Как играли, так и играем рок-музыку, одеваемся в маечки, носим кеды. В общем, мы не мажоры.
Вы говорили как-то, что у вас честная музыка. В чем честность заключается?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Она искренняя. Если, наверное, все тексты наши прочесть, то там будет как раз о любви, об изменах, о встречах и расставаниях. В этом и есть, наверное, честность. Каждая девушка в каждой нашей песне находит свои какие-то взаимоотношения с молодыми людьми. Это все из жизни сделано, лично из моей.
То есть вы на девушек ориентируетесь больше?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Нет. Почему? Не только на девушек. Просто девушка и Вас притянет с собой на концерт, поэтому все в порядке.
Кем является для вас Геннадий Маркевич?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Это тот человек, который первым в нас рассмотрел музыкантов, артистов и представил возможность, когда я еще был школьником, ездить из моего города Столбцы в город Минск, репетировать на его студии с уже сформировавшимся коллективом, так как ребята, с которыми я играл, уже жили в Минске. А Геннадий мне предоставлял студию и, наверное, возможность делать какой-то качественный материал.
Для чего вы выходите на сцену?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Дарить вам счастье.
Кто вам подбирает сценический имидж?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Ой, это сложно. Ну, у меня есть гардероб. Я сразу ребят собираю перед концертом, все делаю. Шучу. На самом деле, никто не работает над этим. Мы как-то так с каждым разом все лучше и лучше выглядим. Просто, наверное, у каждого есть какое-то чувство вкуса.
Почему вы, ребята, привлекаете для написания песен других авторов? Силенок не хватает или ради PR-а?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Неправда. Всего лишь два автора участвовали в создании нашего второго альбома. Первый автор — Нина Богданова, с которой мы совместно спели песню «Вселенная», за что ей огромное спасибо — очень красивая песня получилась. Сейчас нам написал песню Илья Митько из группы «Леприконсы», просто подарил, наверное, из-за каких-то дружеских ощущений, какой-то симпатии к коллективу. А так все творчество, в основном, состоит из моих личных песен.
А ребята принимают участие?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Ребята принимают участие в создании аранжировок, записи на студии.
Как Вы думаете, для чего выпускают глянцевые журналы?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Чтобы вы получали больше информации о новой выпустившейся косметике, о том, что Памела Андерсон сделала себе еще на один размер груди больше. Все, чтобы дарить людям счастье.
Вас не пугает, что вы одни из тех, кто не принес ничего нового и оригинального?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Давайте спросим у людей, которые здесь собрались. Мы принесли что-то новое?
Да!
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Спасибо огромное. Ну, мужики как обычно закричали: «Нет!» Им подавай Rammstein, поэтому нормально.
Почему вы не попробовали играть что-нибудь жесткое?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Как Вы думаете, мы бы стояли на этой сцене, если бы играли более жесткое?
Возможно.
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Попробуйте. Я думаю, что у Вас получится.
Насколько я знаю, вы уже не в первый раз участвуйте в «Звездном ринге».
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Второй.
Что-то изменилось после предыдущего участия? Может быть, больше популярности стало, известности? Может быть, прохода не дают на улицах девушки?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Популярность — это такое слово, непонятное в белорусском шоу-бизнесе. Но мы стали более узнаваемыми, мы стали более уверенными, наверное, как коллектив в музыкальном плане и как вести себя на сцене. С того момента прошло два или три года. Мы подросли, музыка немного поменялась, качество. Я думаю, что мы растем с каждым годом все больше и больше — в лучшую сторону.
Вы говорили, что свои песни преимущественно пишете сами. Как насчет наполнения вашего сайта, в том числе пресс-релиза? Тоже сами или кто-то?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
С этим вообще очень сложно. У нас сайт то открывается, то закрывается. Я лично веду страницу (блог), которая пополняется разными мероприятиями, концертами, презентациями. Там можно полностью ознакомиться с нашим творчеством. Что касается сайта, то он у нас очень тяжело ведется. Наверное, мы до сих пор просто не нашли нормального администратора, который бы этот сайт каждый день обновлял. Если у Вас есть возможность, можем потом поговорить.
Какие песни в детстве вы слушали?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Мне очень нравилась песня «От улыбки станет всем светлей».
Наверняка же ты слушал и взрослых артистов.
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Да. Валерия Леонтьева.
Нравился?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Очень.
Сергей, Вас часто причисляют к метросексуалам. Вы себя таковым считаете?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Отличный вопрос. В последнее время пытаются меня причислять к их рядам.
Как Вас пытаются?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Ну, говорят об этом все чаще. Я себя таким не считаю.
Скажите, может быть, изначально из вас рождались ботаники, а вы все в музыку, в музыку, почему?
Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):
Все занимались музыкой с самого детства, как только пошли в музыкальную школу, потом поступили некоторые в училище, некоторые — в колледжи, а некоторые — в университеты. Сейчас на этой сцене, точно могу сказать, только профессиональные музыканты, которые в своем амплуа — самые и самые лучшие. Я назову нас сборной белорусского шоу-бизнеса в музыке.