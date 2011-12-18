Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Поем о любви, об изменах, о встречах и расставаниях. Все из моей жизни. Метросексуалом себя не считаю

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Мы себя не считаем мажорами. Мы такие же пацаны. Как играли, так и играем рок-музыку, одеваемся в маечки, носим кеды. В общем, мы не мажоры.

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Очень сложно. На личном опыте проверено. Когда куда-то уезжаешь и не включаешь роуминг, то чувствуешь себя как без рук. Лично я не могу и думаю, что большая часть собравшихся здесь людей тоже не может.

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Ну, это немножечко повысилось. Это радует. Но райдер, конечно же, составили. Наконец-то мы потребовали к себе в гримерку обязательно бутерброды и чай, а то раньше не было такого.

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»): Мы до сих пор не ощутили, что мы в категории профессионалов, просто, возможно, люди говорят об этом. Стало больше мероприятий, на которые приглашают в качестве гостя, артиста, члена жюри.

Сергей, что для Вас изменилось, когда вы перешли из категории новичков, можно сказать уже, в категорию «профессионалы»?

Вы говорили как-то, что у вас честная музыка. В чем честность заключается?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Она искренняя. Если, наверное, все тексты наши прочесть, то там будет как раз о любви, об изменах, о встречах и расставаниях. В этом и есть, наверное, честность. Каждая девушка в каждой нашей песне находит свои какие-то взаимоотношения с молодыми людьми. Это все из жизни сделано, лично из моей.

То есть вы на девушек ориентируетесь больше?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Нет. Почему? Не только на девушек. Просто девушка и Вас притянет с собой на концерт, поэтому все в порядке.

Кем является для вас Геннадий Маркевич?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Это тот человек, который первым в нас рассмотрел музыкантов, артистов и представил возможность, когда я еще был школьником, ездить из моего города Столбцы в город Минск, репетировать на его студии с уже сформировавшимся коллективом, так как ребята, с которыми я играл, уже жили в Минске. А Геннадий мне предоставлял студию и, наверное, возможность делать какой-то качественный материал.

Для чего вы выходите на сцену?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Дарить вам счастье.

Кто вам подбирает сценический имидж?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Ой, это сложно. Ну, у меня есть гардероб. Я сразу ребят собираю перед концертом, все делаю. Шучу. На самом деле, никто не работает над этим. Мы как-то так с каждым разом все лучше и лучше выглядим. Просто, наверное, у каждого есть какое-то чувство вкуса.

Почему вы, ребята, привлекаете для написания песен других авторов? Силенок не хватает или ради PR-а?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Неправда. Всего лишь два автора участвовали в создании нашего второго альбома. Первый автор — Нина Богданова, с которой мы совместно спели песню «Вселенная», за что ей огромное спасибо — очень красивая песня получилась. Сейчас нам написал песню Илья Митько из группы «Леприконсы», просто подарил, наверное, из-за каких-то дружеских ощущений, какой-то симпатии к коллективу. А так все творчество, в основном, состоит из моих личных песен.

А ребята принимают участие?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Ребята принимают участие в создании аранжировок, записи на студии.

Как Вы думаете, для чего выпускают глянцевые журналы?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Чтобы вы получали больше информации о новой выпустившейся косметике, о том, что Памела Андерсон сделала себе еще на один размер груди больше. Все, чтобы дарить людям счастье.

Вас не пугает, что вы одни из тех, кто не принес ничего нового и оригинального?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Давайте спросим у людей, которые здесь собрались. Мы принесли что-то новое?

Да!

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Спасибо огромное. Ну, мужики как обычно закричали: «Нет!» Им подавай Rammstein, поэтому нормально.

Почему вы не попробовали играть что-нибудь жесткое?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Как Вы думаете, мы бы стояли на этой сцене, если бы играли более жесткое?

Возможно.

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Попробуйте. Я думаю, что у Вас получится.

Насколько я знаю, вы уже не в первый раз участвуйте в «Звездном ринге».

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Второй.

Что-то изменилось после предыдущего участия? Может быть, больше популярности стало, известности? Может быть, прохода не дают на улицах девушки?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

Популярность — это такое слово, непонятное в белорусском шоу-бизнесе. Но мы стали более узнаваемыми, мы стали более уверенными, наверное, как коллектив в музыкальном плане и как вести себя на сцене. С того момента прошло два или три года. Мы подросли, музыка немного поменялась, качество. Я думаю, что мы растем с каждым годом все больше и больше — в лучшую сторону.

Вы говорили, что свои песни преимущественно пишете сами. Как насчет наполнения вашего сайта, в том числе пресс-релиза? Тоже сами или кто-то?

Сергей Лапковский (Группа «Цвет Алоэ»):

С этим вообще очень сложно. У нас сайт то открывается, то закрывается. Я лично веду страницу (блог), которая пополняется разными мероприятиями, концертами, презентациями. Там можно полностью ознакомиться с нашим творчеством. Что касается сайта, то он у нас очень тяжело ведется. Наверное, мы до сих пор просто не нашли нормального администратора, который бы этот сайт каждый день обновлял. Если у Вас есть возможность, можем потом поговорить.