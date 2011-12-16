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Для съёмок фильма в Беларуси теперь можно взять кредит под 5%

16 декабря 2011 06:38
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Новости Беларуси. Белорусскому кинопроизводству будут оказывать всяческую поддержку. Причем, как в производстве, так и в прокате. Это предусмотрено указом главы государства.

Документ, в первую очередь, будет содействовать развитию отечественного кинематографа. Для съемки картины теперь можно будет взять льготный кредит под 5%. К тому же, белорусская киноиндустрия станет максимально открытой для международного сотрудничества и привлечения частного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Безуглый, заместитель начальник управления киновидеоискусства департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
С учетом зарубежного опыта мы пытались предусмотреть переход от полного 100% государственного финансирования к привлечению внебюджетных средств. Это в первую очередь касается художественных фильмов.

# Культура # Белоруссия

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