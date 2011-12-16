Программа «Правда» за 15 декабря 2011 года. Полная версия

Гости в эфире программы рассказали о тонкостях проведения Первой Национальной музыкальной премии в Беларуси:
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, председатель Первой Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства Республики Беларусь;
Марианна Мальчик, главный специалист отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры РБ;
Инна Афанасьева, победитель Первой Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства Республики Беларусь в номинации («Лучший женский вокал»);
Алексей Хлестов, победитель Первой Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства Республики Беларусь в номинации («Лучший мужской вокал»);
Юрий Ващук, победитель Первой Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства Республики Беларусь («Открытие года»).