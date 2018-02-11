Сенсорная видеостена, интерактивное зеркало и 13 комнат с экспонатами. Чем удивляет посетителей музей Марка Шагала в Витебске?

Новости Беларуси. Вторую жизнь получило народное художественное училище в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Век назад здесь не только преподавали, но и жили Марк Шагал, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева и другие именитые художники прошлого века. Долгое время здание было в реконструкции, во время которой найдено немало артефактов.

Сенсорная видеостена – хранилище 2000 фотографий и документов: инфокиоски, видеопроекции на стенах. И даже интерактивное зеркало. Дыхание современности в здании с вековой историей.

Любовь Кушнерова, дизайнер-аниматор компьютерной графики:

Нажимается – открывается изображение человека, на которого можно посмотреть, его фотографии, как он выглядел. И краткое описание, кем он был, кем работал.

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:

Во всем мире Витебск знают как родину Марка Шагала. Два музея у нас уже есть: дом-музей Марка Шагала и арт-центр Марка Шагала. И открытие музея — еще одна точка в этом маршруте.

Три этажа и тринадцать комнат. Одна из них посвящена объединению «Утвердители нового искусства», не имеющему аналогов в мировой истории. Во время ремонта вскрыли сокращенную надпись объединения «УНОВИС». Нашли также автограф скульптора Заира Азгура.

Александр Вышка, член Белорусского союза дизайнеров:

Когда строители чистили стены, в одной из ниш они докопались до обоев 14-го года. То есть они были наклеены на газеты «Петербургские ведомости» 14-го года. И по этим обоям были воссозданы те обои, которые в комнате Шагала и которые в ванной комнате на втором этаже. Внутри здания – минимальные перемены. Старались сохранить первозданность полов, специально раскрытыми оставили участки стен и кирпичи фундамента.

Анастасия Бут, СТВ:

Единственное, что не уцелело в этом здании – эта лестница, ведущая на второй этаж, где размещены кабинеты Шагала и Малевича. Ее пришлось восстанавливать по чертежам 20-х годов прошлого столетия. Кстати, они тоже хранятся в музее.

«Начинку» комнат восстанавливали по рисункам, фотографиям и воспоминаниям учеников и преподавателей училища. Несколько лет велась реконструкция дома, который сам по себе – главный экспонат.