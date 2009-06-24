Сегодня юбилей у народной артистки Беларуси Инессы Душкевич

С юбилеем Инессу Душкевич поздравил президент Александр Лукашенко.

Сегодня отмечает юбилей народная артистка Беларуси Инесса Душкевич. Более 20 лет Инесса Анатольевна была ведущей солисткой Национального академического Большого театра балета. За создание образа Рогнеды в балете «Страсти» она была удостоена Государственной премии Беларуси. Среди учениц талантливой балерины – лауреаты международных конкурсов, звёзды белорусского балета.