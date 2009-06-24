Сегодня юбилей у народной артистки Беларуси Инессы Душкевич

Сегодня отмечает юбилей народная артистка Беларуси Инесса Душкевич. Более 20 лет Инесса Анатольевна была ведущей солисткой Национального академического Большого театра балета. За создание образа Рогнеды в балете «Страсти» она была удостоена Государственной премии Беларуси. Среди учениц талантливой балерины – лауреаты международных конкурсов, звёзды белорусского балета.
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Поздравил Инессу Душкевич и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Глава государства отметил неоценимый вклад выдающиейся балерины в развитие отечественной хореографической школы и пожелал народной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии и благополучия.