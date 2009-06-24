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Сегодня юбилей у народной артистки Беларуси Инессы Душкевич

24 июня 2009 10:50
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С юбилеем Инессу Душкевич поздравил президент Александр Лукашенко.

Сегодня отмечает юбилей народная артистка Беларуси Инесса Душкевич. Более 20 лет Инесса Анатольевна была ведущей солисткой Национального академического Большого театра балета. За создание образа Рогнеды в балете «Страсти» она была удостоена Государственной премии Беларуси. Среди учениц талантливой балерины – лауреаты международных конкурсов, звёзды белорусского балета.

Поздравил Инессу Душкевич и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Глава государства отметил неоценимый вклад выдающиейся балерины в развитие отечественной хореографической школы и пожелал народной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии и благополучия.

# Культура

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