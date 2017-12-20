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Самым старинным часам Бреста – 250 лет: почему их называют «влюбленными»?

20 декабря 2017 07:58
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Новости Беларуси. Самым старинным часам Бреста исполнилось 250 лет. Юбилей одного из ценнейших экспонатов музея истории областного центра отметили накануне. На циферблате часов-долгожителей выгравирован не только год изготовления  – 1767, но и имя самого мастера-часовщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым старинным часам Бреста – 250 лет: почему их называют «влюбленными»?-1

Самым старинным часам Бреста – 250 лет: почему их называют «влюбленными»?-3

Лицевая сторона также украшена сердцем, пронзенным стрелой Амура. Поэтому часы и называют «влюбленными». В юбилей рассказали и о других романтических историях экспонатов, а также открыли новый стилизованный арт-объект.

Самым старинным часам Бреста – 250 лет: почему их называют «влюбленными»?-6

Светлана Томчук, директор музея истории Бреста:
В фондах нашего музея есть очень много музейных предметов, которые таят в себе любовные романтические истории на протяжении многих лет и на протяжении многих веков. И они сподвигли нас на то, чтобы в нашем маленьком музейном дворике мы открыли стилизованное дерево – маленький арт-объект, который называется «Дерево любви». На этом «Дереве любви» у нас находится сердце, пробитое стрелой Амура. Точно такое же сердечко, которое выгравировано на наших старинных часах.

Самым старинным часам Бреста – 250 лет: почему их называют «влюбленными»?-9

У «влюбленного» Дерева теперь смогут загадать желание как брестчане, так и туристы. Тем более что растет оно на одной из аутентичных улочек старого города.

# Культура # Достопримечательности Брестского района # Фотофакт # Светлана Томчук

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