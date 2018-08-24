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«Нас поднимали воздушные акробаты с кроваток». Как группа «Мята» участвовала в шоу Ани Лорак

24 августа 2018 11:28
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участницы группы «Мята» – финалисты национального отбора на детское «Евровидение».

«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»

Какие личные победы у вас есть?

Группа «Мята»:
У каждой из нас есть первые места, лауреаты и Гран-при. И ещё мы все выступали на грандиозном концерте-шоу Ани Лорак «Diva».

Там было 12 тысяч зрителей, было очень круто.

Нас поднимали воздушные акробаты с кроваток, мы выступали в номере «Снится сон».

Группа «Мята» исполнила песню «Однажды» в студии СТВ

# Культура

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