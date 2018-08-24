«Нас поднимали воздушные акробаты с кроваток». Как группа «Мята» участвовала в шоу Ани Лорак

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участницы группы «Мята» – финалисты национального отбора на детское «Евровидение».
«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»
Какие личные победы у вас есть?
Группа «Мята»:
У каждой из нас есть первые места, лауреаты и Гран-при. И ещё мы все выступали на грандиозном концерте-шоу Ани Лорак «Diva».
Там было 12 тысяч зрителей, было очень круто.
Нас поднимали воздушные акробаты с кроваток, мы выступали в номере «Снится сон».