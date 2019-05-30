С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию яиц представили в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше 250 работ украсили выставочный зал районного центра культуры. Все экспонаты созданы руками жителей города. В яичном флешмобе приняли участие школьники, учащиеся творческих студий, представители церкви, а также работники организаций и предприятий райцентра.

Здесь есть изделия из бисера, пенопласта, металла и ткани. Некоторые работы по-настоящему ювелирные.

Самый большой экспонат ростом с человека. Есть и необычные композиции. Например, коллекция шляп и рояль. Также центральное место выставки заняло большое семейное яйцо.



Мария Бурымская, директор березинского районного Центра культуры:

Хотелось показать этим яйцом, что мы все едины, что мы все делаем одно дело. Расписывали их семьи, приходя на мероприятие. Были увлечены настолько, что мы создали такое огромное яйцо. На сегодня здесь стоит 70 расписанных яиц, мы будем продолжать расписывать яйца.

Во время открытия выставки действовали зоны с мастер-классами по росписи яиц. Но и сейчас сотрудники Центра культуры готовы повторить тренинг для всех желающих.