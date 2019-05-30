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С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино

30 мая 2019 19:55
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Новости Беларуси. Уникальную коллекцию яиц представили в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-1

Свыше 250 работ украсили выставочный зал районного центра культуры. Все экспонаты созданы руками жителей города. В яичном флешмобе приняли участие школьники, учащиеся творческих студий, представители церкви, а также работники организаций и предприятий райцентра.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-4

Здесь есть изделия из бисера, пенопласта, металла и ткани. Некоторые работы по-настоящему ювелирные.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-7

Самый большой экспонат ростом с человека. Есть и необычные композиции. Например, коллекция шляп и рояль. Также центральное место выставки заняло большое семейное яйцо.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-10


Мария Бурымская, директор березинского районного Центра культуры:
Хотелось показать этим яйцом, что мы все едины, что мы все делаем одно дело. Расписывали их семьи, приходя на мероприятие. Были увлечены настолько, что мы создали такое огромное яйцо. На сегодня здесь стоит 70 расписанных яиц, мы будем продолжать расписывать яйца.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-12

Во время открытия выставки действовали зоны с мастер-классами по росписи яиц. Но и сейчас сотрудники Центра культуры готовы повторить тренинг для всех желающих.

С человеческий рост, из металла и пенопласта. Выставку оригинальных яиц показали в Березино-15

Вскоре экспозиция переедет в районный Центр ремесел и будет открыта для посетителей круглый год. Организаторы планируют сделать такие яичные праздники традиционными и дальше пополнять коллекцию необычными изделиями.

# Выставка # Культура # Мария Бурымская # Фотофакт

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