Расследование СТВ: как опубликовать и продать свою книгу в Беларуси?

Писатель начинается с произведения. А произведение, как известно, с чистого листа. Именно этим мы и занялись на неделе – решили поэкспериментировать и создать свой литературный шедевр. Чтобы затем попробовать его издать и, может быть, даже продать.

В выборе между прозой и поэзией мы остановились на последней. И начали слагать стихи. Конечно, только «новорождёнными» произведениями в нашем эксперименте мы не обошлись: для полноценного сборника этого просто бы не хватило. Поэтому тут нам очень кстати пришлись и прежние — а они к счастью были — наработки. Таким образом, мы получили вполне приличный по объему «литературный пакет»: около сотни стихов.

И вот в будущем сборнике уже расставлены знаки препинания и подкорректированы все рифмы. Возникает вопрос – что теперь делать с этим материалом и куда его нести? Первое, что приходит в голову – задать этот вопрос в Союзе писателей Беларуси, где ответ на него наверняка знают. Туда и звоним.

— Добрый день. Меня зовут Юлия, я молодая поэтесса, хочу издать сборник. Что мне для этого сделать?

— Для этого надо найти хорошего издателя.

— Может, Вы посоветуете, куда пойти, кто может почитать мои стихи?

— А Вы их ещё не показывали никуда? Пишете по-русски? Если по-русски, то Вам в журнал «Неман». Нужно, чтобы были публикации перед тем, как обращаться в издательство. А издательство — знаете, сегодня такое время, что даже мастера стоят по 3-4 года в очереди. Только на платной основе, коммерческой. Мы только даем оценку или направляем. Обратитесь в журнал. Какие нужны будут еще консультации — звоните.

С одной стороны, такой подробный и дружелюбный ответ порадовал. С другой — путь появления на свет нашего сборника оказался длиннее, чем мы думали. Без публикаций в госиздательство не придешь. Мы воспользовались советом и позвонили в редакцию литературного журнала «Нёман».

— Если хотите показать стихи — присылайте или приносите. Собрание сочинений конечно, присылать не нужно. На первый раз пришлите десять стихотворений. Примерно за месяц прочитают.

И все же мы попробовали «перепрыгнуть» журнальный этап и позвонить в одно из издательств.

— Никто вас не издаст. Потому что все издается за свои деньги.

Если здесь нам ответили довольно резко, то по телефонам других издательств нам снова объяснили, что и среди мэтров очередь немалая. И что в такой конкурентной борьбе хорошо бы иметь так сказать гарантию, что качество произведений на уровне. То есть, публикации в литературных периодических изданиях.

Что же, даже если нас и опубликуют, это будет где-то через месяц. Поэтому стихи отправляем в редакцию журнала, а для следующего этапа эксперимента берем книгу другого современного белорусского автора. Ее мы и попробуем продать.

Раз уж взялись продавать, заодно и пропиарим. Прохожим прямо на улице мы предлагаем детективную прозу молодой белорусской писательницы Оксаны Безлепкиной. Книга с довольно интригующим названием — «Ляўша на тэнісным корце».

Книгу у нас купили. И все же это стоило немалых усилий. Вот и выходит, что написать произведение и даже издать его – это еще далеко не все. Продать – ничуть не легче. Даже при условии того, что какую-никакую кампанию по ходу наших попыток сбыта мы все же проводили и все равно ожидаемой реакции не добились. Может, люди просто не хотели покупать книгу? Ведь можно бесплатно скачать литературу в интернете или по старинке сходить в библиотеку.

Туда отправились и мы. Чтобы разобраться, как часто в этот дом приходят гости и к каким именно авторам. Библиотекарь Елена наверняка знает, какая из книг покрылась пылью, а какой на полке не лежится. Она же заботится о том, чтобы на стеллажах все время появлялись «свежие» и востребованные произведения. Ведет, так сказать, «литературную слежку»: посещает книжные выставки и презентации.

Елена Мычко, ведущий библиотекарь ГУ «Минская областная библиотека им. Пушкина»:

Пришёл автор, попробовал познакомиться с читателем. Оказался интересный мужчина — и читатели пошли.

Выходит, могут же наши писатели заинтересовать, если очень захотят. Всего-то – постоянный контакт со своей аудиторией. Попробуем разобраться: что все же сегодня интересует читателя? И что из современного он предпочитает?

Елена Мычко, ведущий библиотекарь ГУ «Минская областная библиотека им. Пушкина»:

Приходят, ищут молодых поэтов. Смотрят журналы «Маладосць», «Неман», «Полымя», «Няміга літаратурная».

Получается, что как раз в библиотеках и пользуется спросом творчество молодых белорусских писателей. А существует оно не в книжном, а в журнальном варианте. Правда, по именам читатели знают мало кого. И если их интересует творчество «нераскрученных», то скорее как явление. То есть читают не избранные страницы журнала, а все.

И все же за какими бы авторами не приходили в библиотеку читатели, однако, среди них больше всего, конечно, школьников. Старшеклассников. Которые успевают и к урокам произведения по программе читать, и на досуге для себя другое творчество «почитывать». Мы немедля идем прямо на уроки… и не просто в школу, а в гимназию с углубленным изучением белорусского языка и литературы.

На творчество современных отечественных авторов школьникам отведена лишь последняя четверть одиннадцатого класса. Конечно, существует внеклассное чтение. Но на него – увы – у завтрашних абитуриентов времени не хватает. А ведь потом – университет и работа по профессии. Когда еще как не в школьные годы ближе знакомиться со всеми пластами нашей литературы?

Ирина Пискун, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия №23» Минска:

Сучаснай беларускай літаратуры адзведзена зусім невялікая доля: у 11 класе — 19 гадзін, а ў сярэдней школе з 5 па 11 клас — гэта наогул пазакласнае чытанне, тое, што раяць па праграме. Самі вучні, мы спадзяемся, чытаюць. Але ж трэба іх заахвочваць. Было б прыемна, калі б былі і сустрэчы з пісьменнікамі.

19 часов — и это в гимназии с углубленным изучением литературы. В обычных школах — в два раза меньше. А учитывая то, что изучают современных авторов в последние школьные недели — перед централизованным тестированием — логично, что эта литература чаще проходит мимо учеников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И все же по итогу получается, что и в школе их не задают, и в метро не рекламируют. И хоть в основном сами писатели и сетуют на отсутствие пиара и рекламы, все же случаи их успеха без привлечения дополнительных средств – не такая уж и редкость. Иногда вполне достаточно просто написать действительно хорошую книгу. Так случилось с небезызвестной Натальей Батраковой. Так случилось и с журналистом-писателем Ольгой Тарасевич.

Ольга Тарасевич, писатель:

У меня была неделя. За дней десять написала книгу, отправила в издательство — ее опубликовали.

По ее произведениям снимают фильмы, а в «литературном багаже» Ольги – уже более двадцати томов. При этом она как раз твердо уверена, что никаких сверхъестественных пиар-кампаний для писателей проводить не нужно.

Ольга Тарасевич, писатель:

Если человеку есть, что сказать — его творчество привлечет определенную аудитории. Если есть у человека импульс что-то отдать — найдутся люди, которыми будет это надо.

Конечно, путь к успеху и популярности во многом зависит и от рекламы, и от везения. Кому-то нужны десятилетия, постоянная наработка стажа и уйма терпения. А у кого-то это дело счастливого случая. И все же не стоит забывать, что если книга на самом деле стоящая – своего читателя она найдет наверняка. И, быть может, в будущем станет классикой.