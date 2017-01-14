Пышный новогодний бал по мотивам сказок Пушкина прошел в театре оперы и балета в Минске

Новости Беларуси. В лучших традициях светских раутов. В театре оперы и балеты этой ночью прошел пышный новогодний бал.

Музыка в храме Мельпомены звучала до самого утра. Вальс, полонез, полька. Причем в танцах, встречая Новый год по старому стилю, кружились не только признанные мэтры балетного искусства, но и дебютанты.

Новички к балу готовились на протяжении нескольких месяцев, оттачивая каждое движение. Традиционно на празднике в Большом было многолюдно. И, к слову, этот бал стал русским – по мотивам сказок Пушкина.

Сам же театр на одну ночь разделили сразу на несколько салонов: в литературном можно было насладиться стихами Александра Сергеевича, в астрологическом узнать свою судьбу, а в импровизированной киностудии даже попробовать силы в сложной профессии актера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.