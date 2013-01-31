Принцесса Монако вручила белорусскому цирку специальный приз

Новости Беларуси. Белорусский цирк получил специальный приз от принцессы Монако на самом известном в мире фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Цирковой форум проходит под патронажем князя Альберта и принцессы Стефании, которая лично вручила режиссеру-постановщику Белгосцирка Сержу Бондарчуку диплом и памятную статуэтку. На родину труппа вернулась буквально несколько часов назад.

Белорусский цирковой балет и пантомима в княжеском дворце Монако. На ежегодный цирковой фестиваль в Монте-Карло в этом году белорусы привезли беспроигрышную постановку. И ее заметили. Впервые в истории страны белорусский цирк привез специальный приз из цирковой столицы Европы.

Татьяна Бондарчук, генеральный директор белорусского государственного цирка:

Участвовали номера и русские, и Украина, и Беларусь. Но первый раз в истории мировой культуры фестиваль прибег к нашим услугам к постановке фестиваля. Это невероятно. Мы Беларусь нашу с флагом засветили в центре Европы.

Белорусы были, по сути, цирковыми хедлайнерами. В Монако поехал весь постановочный состав. Триста человек. По просьбе княжеской семьи. Князя Альберта, княгини Шарлен и принцессы. Билет с участием наших артистов стоил отнюдь не смешных денег: 190 Евро. Это даже по европейским меркам немало.

Анна Барашкова, режиссер-постановщик белорусского государственного цирка:

Наш балет оформлял всю программу. Они начинали, они открывали, они заканчивали. Украшали шоу. Это почетно, очень теплая публика. Когда им нравится, они еще и топают.

Фестиваль в Монако считается самым престижным в мире циркового искусства. А его главная награда «Золотой клоун» - для артистов цирка, как «Оскар» для актеров. Форум проводится уже 37 лет подряд на арене цирка-шапито Фонвьей. Он, кстати, был построен специально для форума. Белорусы участвуют в нем каждый год. А в прошлом, к примеру, вместе с княжеской семьей, были в жюри.

Елена Батян, балетмейстер белорусского государственного цирка:

Каждый год уровень все выше и выше. Трюк становится круче. На этот конкурс все хотят попасть, нам повезло, посчастливилось.

Мария Котович, артистка белорусского государственного цирка:

Не зря говорят, что фестиваль в Монте-Карло, как в кино - «Оскар». Люди там очень болеют за свои призы, переживают, это охватывает.

Таким выступлением артисты заслужили привезти в Беларусь лучших звёзд нынешнего фестиваля. 15 февраля звезды Монте-Карло впервые покажут свои номера уже в минском цирке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.