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Гастроли белорусской оперной труппы с успехом проходят в Великобритании

31 января 2013 06:30
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Новости Беларуси. Первые спектакли белорусской оперной труппы в Великобритании прошли с аншлагом. В Королевском театре Виндзора белорусские артисты исполнили для английской публики  «Богему» Джакомо Пуччини.

За этим спектаклем в летней резиденции английских монархов последуют еще пять. Затем труппа отправится в турне по  всему Соединенному Королевству.

В программе — более 20 городов. Всего в гастрольном туре  принимают участие более 80 белорусских артистов - солисты, хор и симфонический оркестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Опера

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