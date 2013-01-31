Гастроли белорусской оперной труппы с успехом проходят в Великобритании

Новости Беларуси. Первые спектакли белорусской оперной труппы в Великобритании прошли с аншлагом. В Королевском театре Виндзора белорусские артисты исполнили для английской публики «Богему» Джакомо Пуччини.

За этим спектаклем в летней резиденции английских монархов последуют еще пять. Затем труппа отправится в турне по всему Соединенному Королевству.

В программе — более 20 городов. Всего в гастрольном туре принимают участие более 80 белорусских артистов - солисты, хор и симфонический оркестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.