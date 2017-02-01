Президент выделил грант для Борисовской центральной библиотеки

Новости Беларуси. Борисовская центральная районная библиотека получила грант главы государства.

В этом году финансовая помощь оказана почти сотне организаций науки, образования, здравоохранения и культуры.

Выделенные средства предусмотрены на поддержку талантливых специалистов, создание благоприятных условий для развития здравоохранения, научного, образовательного и культурного потенциала страны. Президентский грант выделен Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева

на разработку и реализацию новаторского проекта «1812 год. Борисов, Березина. Память».

Реализация творческого замысла будет способствовать популяризации белорусского истории и культуры, повышению туристической привлекательности Борисовщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.