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Президент выделил грант для Борисовской центральной библиотеки

01 февраля 2017 15:45
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Новости Беларуси. Борисовская центральная районная библиотека получила грант главы государства.

В этом году финансовая помощь оказана почти сотне организаций науки, образования, здравоохранения и культуры.

Выделенные средства предусмотрены на поддержку талантливых специалистов, создание благоприятных условий для развития здравоохранения, научного, образовательного и культурного потенциала страны. Президентский грант выделен Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева

на разработку и реализацию новаторского проекта «1812 год. Борисов, Березина. Память».

Реализация творческого замысла будет способствовать популяризации белорусского истории и культуры, повышению туристической привлекательности Борисовщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Библиотеки в Беларуси

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