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«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?

18 сентября 2021 11:39
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Новости Беларуси. Искусство – один из важных способов познания мира. Каждый художник в свои работы вкладывает душу, стремится передать собственные чувства и донести идею до зрителя. Изобилие тем и широкий спектр работ белорусских авторов сегодня представлены на ежегодном международном фестивале в столичном Дворце искусств, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-1

Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи «Дворец искусства»:
В двух словах очень сложно рассказать о такой масштабной выставке: это 240 авторов, представлен весь пласт белорусского искусства. Мы можем говорить о совершенно разных творческих подходах, разных техниках, видах, жанрах искусства.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-4

Фестиваль искусства – крупнейшее мероприятие в области живописи в Беларуси. В нем приняли участие художники, фотографы, скульпторы и представители других направлений со всех уголков нашей родины.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-7

Александр Зинкевич:
Это ежегодный фестиваль. Площадка, которая представляет лучшие произведения белорусских художников, дополненные или находящиеся во взаимодействии с произведениями международных авторов.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-10

Зрителям предлагают оценить самые разные направления живописи: начиная от классического изобразительного искусства, заканчивая цифровыми инсталляциями как известных художников, так и юных мастеров. Есть здесь и много философских работ, наталкивающих на глубокие размышления.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-13

Александр Зинкевич:
Здесь можно увидеть: гиперреалистические работы Скоробогатой, Савенковой, здесь можно увидеть экспрессивные абстракции Кузнецова, философские произведения, произведения декоративного формата.

«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?-16

# Выставки в Минске # Культура # Александр Зинкевич # Алеся Скоробогатая # Виктория Савенкова # Анатолий Кузнецов # Фотофакт

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