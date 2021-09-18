«Представлен весь пласт белорусского искусства». Почему стоить сходить на международный фестиваль во Дворце искусств?

Новости Беларуси. Искусство – один из важных способов познания мира. Каждый художник в свои работы вкладывает душу, стремится передать собственные чувства и донести идею до зрителя. Изобилие тем и широкий спектр работ белорусских авторов сегодня представлены на ежегодном международном фестивале в столичном Дворце искусств, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи «Дворец искусства»:

В двух словах очень сложно рассказать о такой масштабной выставке: это 240 авторов, представлен весь пласт белорусского искусства. Мы можем говорить о совершенно разных творческих подходах, разных техниках, видах, жанрах искусства.

Фестиваль искусства – крупнейшее мероприятие в области живописи в Беларуси. В нем приняли участие художники, фотографы, скульпторы и представители других направлений со всех уголков нашей родины.

Александр Зинкевич:

Это ежегодный фестиваль. Площадка, которая представляет лучшие произведения белорусских художников, дополненные или находящиеся во взаимодействии с произведениями международных авторов.

Зрителям предлагают оценить самые разные направления живописи: начиная от классического изобразительного искусства, заканчивая цифровыми инсталляциями как известных художников, так и юных мастеров. Есть здесь и много философских работ, наталкивающих на глубокие размышления.