Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости. Здесь можно узнать о белорусских традициях

«Пояс адзінства» представили все областные центры через народное творчество – это ткачество, соломоплетение, резьба по дереву, роспись по стеклу, народная музыка, танцы и, конечно, национальные костюмы. Каждая представленная на выставке работа уникальна и отражает историю своего региона. Многие шедевры входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Екатерина Пась, мастер Октябрьского районного дома ремесел Гомельской области: Данный пояс тканый, браный. Сложность плетения в том, что его нужно перебирать руками, каждую ниточку, поэтому длительный процесс. Вообще, занимаемся разными видами плетения поясов: и на дощечках, и на бердышках, и простыми способами, и очень сложными.

Жанетта Розум, педагог самодеятельного образцового коллектива минского Дворца культуры железнодорожников: Народный вид творчества – соломоплетение. Это птушка счастья, которая досталась нам в наследие от наших предков. Ее делали наши прадеды, деды, бабули. И мы тоже, умея это делать, передаем нашим деткам, новому поколению.

Ирина Глушец, ведущий методист по этнографии и фольклору Гомельского областного центра народного творчества:

Например, на мне костюм неглюбский. Неглюбский строй, не просто костюм, именно строй. Все состроено, выстроено. И это часть нематериального наследия – неглюбская текстильная традиция, она в государственном списке историко-культурных ценностей с 2016 года. Уже в следующем году мы начинаем подготовку на включение в список ЮНЕСКО.

Год народного единства подчеркивает наше единство, что мы все чтим наши корни в традиционной культуре белорусской, одно из ее характерных особенностей – это почитание предков. И вот такое единение на наших традициях.