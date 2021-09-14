Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости. Здесь можно узнать о белорусских традициях

Новости Беларуси. Ядро народа – в его культурных традициях. Выставка, посвященная Дню народного единства, открылась 14 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ядро народа – в его культурных традициях. Выставка, посвященная Дню народного единства, открылась 14 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пояс адзінства» представили все областные центры через народное творчество – это ткачество, соломоплетение, резьба по дереву, роспись по стеклу, народная музыка, танцы и, конечно, национальные костюмы. Каждая представленная на выставке работа уникальна и отражает историю своего региона. Многие шедевры входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Екатерина Пась, мастер Октябрьского районного дома ремесел Гомельской области:
Данный пояс тканый, браный. Сложность плетения в том, что его нужно перебирать руками, каждую ниточку, поэтому длительный процесс. Вообще, занимаемся разными видами плетения поясов: и на дощечках, и на бердышках, и простыми способами, и очень сложными.
Жанетта Розум, педагог самодеятельного образцового коллектива минского Дворца культуры железнодорожников:
Народный вид творчества – соломоплетение. Это птушка счастья, которая досталась нам в наследие от наших предков. Ее делали наши прадеды, деды, бабули. И мы тоже, умея это делать, передаем нашим деткам, новому поколению.
Ирина Глушец, ведущий методист по этнографии и фольклору Гомельского областного центра народного творчества:
Например, на мне костюм неглюбский. Неглюбский строй, не просто костюм, именно строй. Все состроено, выстроено. И это часть нематериального наследия – неглюбская текстильная традиция, она в государственном списке историко-культурных ценностей с 2016 года. Уже в следующем году мы начинаем подготовку на включение в список ЮНЕСКО.
Год народного единства подчеркивает наше единство, что мы все чтим наши корни в традиционной культуре белорусской, одно из ее характерных особенностей – это почитание предков. И вот такое единение на наших традициях.
Идея экспозиции – трансформация традиционных видов народных художественных ремесел в современное декоративно-прикладное искусство.
Министр культуры Беларуси отметил: народные ремесла в последнее время приобретают популярность, в том числе и среди молодежи, а изделия пользуются спросом у покупателей. Поэтому сегодня важно поддерживать сферу культуры, чтобы те достижения, которыми гордятся белорусы, могли быть представлены в каждом уголке земного шара.
Міністр культуры: рамёствы – гэта наш здабытак, мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей. Чытайце тут.
Выставка «Пояс адзінства» даст возможность прикоснуться к наследию белорусского народа до конца недели. А работники сферы культуры уверены, что она станет первым шагом к появлению в Беларуси музея декоративно-прикладного искусства.