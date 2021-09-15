В Любани открыли выставку народных костюмов. Посмотрите на наряд свахи!

Новости Беларуси. В Любанском музее народной славы открылась выставка, посвященная народным костюмам со всех уголков Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспонаты собрала коллекционер Александра Новицкая из Копыльского района.

Уникальность коллекции в том, что все наряды собраны с открытых площадок. Есть даже экспонаты, вывезенные когда-то давно в Америку и купленные Александрой уже на американских площадках.

Выставка знакомит с разнообразием белорусского костюма, его уникальностью в зависимости от региона.

Можно увидеть наряды, характерные для восточного, западного и центрального Полесья. А также познакомиться с техниками, которыми украшали юбки и рубашки наши предки.

Артем Ахремюк, ученик гимназии № 1:

Мне очень понравилась выставка. Я отметил для себя экспонаты женских костюмов. Меня очень удивили их узоры, из разных деревень.

Елена Квиткевич, старший научный сотрудник Любанского музея народной славы:

Наиболее интересным экспонатом является наряд свахи из деревни Лиликово Кобринского района. Уникальность этого экспоната состоит в том, что он украшен именно аппликацией. Очень редкая техника для «аздаблення» традиционного костюма белорусского.

Всего на выставке представлено 19 полноценных костюмов.