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Міністр культуры: рамёствы – гэта наш здабытак, мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей

14 сентября 2021 20:20
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Новости Беларуси. Ядро народа – в его культурных традициях. Выставка, посвященная Дню народного единства, открылась 14 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Міністр культуры: рамёствы – гэта наш здабытак, мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей-1

«Пояс адзінства» представили все областные центры через народное творчество – это ткачество, соломоплетение, резьба по дереву, роспись по стеклу, народная музыка, танцы и, конечно, национальные костюмы. Каждая представленная на выставке работа уникальна и отражает историю своего региона. Многие шедевры входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Идея экспозиции – трансформация традиционных видов народных художественных ремесел в современное декоративно-прикладное искусство.

Министр культуры Беларуси отметил: народные ремесла в последнее время приобретают популярность, в том числе и среди молодежи, а изделия пользуются спросом у покупателей. Поэтому сегодня важно поддерживать сферу культуры, чтобы те достижения, которыми гордятся белорусы, могли быть представлены в каждом уголке земного шара.

Міністр культуры: рамёствы – гэта наш здабытак, мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сёння мы бачым вялікую падтрымку ўвогуле сферы культуры. І мы разумеем, што рамёствы – гэта наш здабытак, гэта нашы народныя майстры, якія праслаўляюць нашу гісторыю, нашу спадчыну, нашу краіну. Таму што ў кожнага рэгіёна свой адбітак, свой той крок, які падкрэслівае асаблівасць таго ці іншага рэгіёну. На самай справе так. І мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей.

# Год народного единства # Культура # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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