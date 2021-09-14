Міністр культуры: рамёствы – гэта наш здабытак, мы бачым, што гэтая справа вельмі патрэбна для нашых людзей

Новости Беларуси. Ядро народа – в его культурных традициях. Выставка, посвященная Дню народного единства, открылась 14 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пояс адзінства» представили все областные центры через народное творчество – это ткачество, соломоплетение, резьба по дереву, роспись по стеклу, народная музыка, танцы и, конечно, национальные костюмы. Каждая представленная на выставке работа уникальна и отражает историю своего региона. Многие шедевры входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Идея экспозиции – трансформация традиционных видов народных художественных ремесел в современное декоративно-прикладное искусство.

Министр культуры Беларуси отметил: народные ремесла в последнее время приобретают популярность, в том числе и среди молодежи, а изделия пользуются спросом у покупателей. Поэтому сегодня важно поддерживать сферу культуры, чтобы те достижения, которыми гордятся белорусы, могли быть представлены в каждом уголке земного шара.