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Председателем жюри 67-го Международного Венецианского кинофестиваля стал Квентин Тарантино

11 сентября 2010 11:46
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В этом году на фестивале решили сократить гламур, потому что сегодня это считается дурным вкусом, в связи с кризисом это очень даже кстати, поэтому Венеция и сократила несколько сотен тысяч евро.

Открытие обошлось без фуршетов и всевозможных и ненужных звездочек и звезд, от чего желтая пресса была недовольна.

Квентин Тарантино несколько лет назад он возглавлял жюри в Каннах, тогда выбор победителей был скандальным, сегодня он пообещал сделать выбор профессионально.

Марк Мюллер, директор «Венеции-2010»:
Сегодня мы решили в отборе конкурсного кино обратить внимание не на социальность, а на искусство.

Среди известных фильмов на фестивале оказались комедийная драма дочки Френсиса Копполы Софии «Где-то» про жизнь актера кино, фильм режиссера Джулиана Шнабеля «Мираль». Торантино также пригласил на фестиваль своего друга Роберта Родригеса с его «Мачете», но эта демонстрируется тут за границами конкурса.

# Культура

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