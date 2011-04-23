После реконструкции Белгосцирка в нем появились бассейн и световое оборудование, аналогов которым нет в московских цирках

Предшественник Белорусского государственного цирка — скромный шапито с амбициозной программой и легендарными артистами, находился в 200 метрах от нынешнего парка Горького. Там он просуществовал до Великой Отечественной войны, пока здание не разрушила бомба.

Часть животных погибла. Лошадей увели в безопасное место, а морских львов выпустили в Свислочь. Белорусские артисты неимоверными усилиями добрались до Омска и вернулись в Минск только в 1946 году. Директор цирка Борис Ефимович Кабищер восстановил цирк на прежнем месте в парке Горького. Это был цирк-шапито на 1200 мест, подаренный Минску городом Орлом. Впрочем, он практически ничем не отличался от того, который стоял здесь до войны.

Одна из забавных легенд старого цирка шапито — на входе стояли два бронзовых льва в натуральную величину. И студенты завели привычку красить отдельные части тела. Руководство цирка нашло единственный из ситуации — лишить львов мест, привлекательных для окрашивания. После этого животных оставили в покое. Но половую принадлежность царей зверей определить уже было сложно.

По окончании войны правительство СССР приняло решение о строительстве в стране 20 цирков. И первый за особые заслуги достался Минску. Из всех проектов предпочли работу архитектора Владимира Жукова. После того как долгое время в районе парка Горького работал цирк шапито, менять привычки горожан не стали и решили построить цирк неподалеку, сохранив преемственность места.

Строительство цирка началось в 1954 году. Здание входило в первую очередь застройки проспекта Сталина, нынешнего Независимости. Градостроительно цирк стал как бы переходным мостиком от зеленой зоны к жилой застройке. Если за возведением прочих зданий в центре города пристально следили и в документах указывали на каждую ошибку, то о цирке в архивах подозрительно мало упоминаний.

Вячеслав Чернатов, историк архитектуры:

Почему-то так случилось, что историки архитектуры советского периода это здание обходили своим вниманием — то ли потому, что были неизвестны проектировщики, то ли потому, что пришлось очень досконально продумать конструктивные решения.

Спустя время обнаружилось, что здание с куполом — не единственное, где-то у него есть брат-близнец. Вполне возможно, что оригинал остался на бумаге, а проект повторного применения воплотился на минском проспекте.

Вячеслав Чернатов:

Был ли он где-то первоначально — трудно сказать. После постройки этого здания в 1958 году оно являлось одним из лучших в нашей стране.

11 февраля 1959 года здесь дали первое представление с простым, но понятным названием «Белорусский цирковой коллектив». Эту дату принято считать Днем рождения цирка.

Спустя полвека в здание снова пришли строители. Артистам из родного дома пришлось переехать в шапито, а главными героями на арене стали рабочие в дуэте с тракторами и прочей техникой. На этот раз нужно было полностью обновить здание изнутри, заменить «начинку», добавить множество новых функций, увеличить площадь цирка фактически еще на один такой же цирк и при этом сделать так, чтобы никто не заметил перемен. По крайней мере, старались не выпустить отсюда дух старого цирка. За то, чтобы он не выветрился благодаря новому проекту, тут лично отвечало Министерство культуры.

Андрей Галь, директор КУП «Управление капитального строительства Мингорисполкома»:

Это было одно из обязательных условий. Министерство архитектуры отвечало за сохранение аутентичных элементов декора, которые оставались в начале реконструкции предметов интерьера здания. Практически вся лепнина была восстановлена. Частично она была сохранена и реставрирована. Все светильники, люстры, бра, которые сегодня можно увидеть на объекте, были реставрированы. Часть светильников добавили.

Всё, что можно было сохранить, здесь обновили и вернули на место. В интерьере добавились лишь те детали, которые были бы уместны сразу, да денег в послевоенные годы не хватало, а вот запретов на «излишества» наоборот было в достатке. Во время реконструкции старый добрый советский паркет и бетонно-мозаичный пол заменил вечный гранит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Серж Бондарчук, главный режиссер Белорусского государственного цирка:

Здесь был пол заливной. Использовалась технология, которая применялась в Советском Союзе. Здесь очень высокая проходимость: в день (пусть и не каждый) проходят порядка 8-10 тысяч людей. Все они бегают, шаркают ногами. Пол должен быть очень устойчивым к износу.

Главный цирковой ребенок Беларуси, а теперь главный режиссер Белгосцирка Серж Бондарчук за изменениями в интерьерах, которые знакомы с детства, наблюдал с особым трепетом.

Серж Бондарчук:

Мне приятно, что я поднимаюсь на лестницу на второй этаж и вижу картину, которая была 30 лет назад.

Отпечаток рук Сержа тут на каждой стене, а на одном из панно — его портрет!

Серж Бондарчук:

Подбородок мой, губищи тоже мои. Волосы у меня более густые. Не то, что приятно — прикольно!

Помимо множества оригинальных скульптур у входа, цирк стал единственным обладателем двустороннего рекламного экрана. На нем можно вести как прямую трансляцию представлений, так и небольшие презентационные ролики.

Что связывает цирк с метрополитеном? Тяжелые двери, поддув у входа и светильники, которые предназначались для московского метро! К слову, изготовлены они были на Московском электроламповом заводе.

Но самое главное изменение цирка спрятано под ареной — огромный механизм, который совершит главный переворот в цирке. Четыре сменные арены дадут новые возможности для различных программ. Мало было придумать и заказать такую систему — для нее надо было освободить подземное пространство на 16 метров вниз. Строителям пришлось применить сложную технологию спасения от грунтовых вод — пробурить более 1500 свай, которые послужили рубашкой котловану — защитой его от грунтовых вод. После чего выкопали яму и произвели тщательную гидроизоляцию.

Теперь цирк богат на манежи — их тут 6: 4 основных, тренировочный, бассейн.

Андрей Галь:

У истоков реконструкции стоял Михаил Павлов. Его первое поручение было о том, чтобы обязательно был бассейн, как в Москве на Цветном бульваре. Директор цирка Татьяна Бондарчук предложила отказаться от строительства сменного бассейна. В мире существует не один цирк, который привозит надувную чашу бассейна, которая в свою очередь устанавливается на основную арену, заполняется водой. В ней демонстрируют программы с водными животными.

Александр Морозик, заместитель директора Белорусского государственного цирка:

Идет монтаж покрытия: на фанеру укладывается светодинамический пол.

Серж Бондарчук:

На куполе цирка есть люки — отверстия неправильной формы. Человек сможет вылезти из купола цирка и уйти в пол, например в дым.

Стационарные цирки — это роскошь, доступная не каждой стране. Гастролирующие шапито редко представляют традиционный цирк.

Георгий Верниковский, автор технического задания, консультант Министерства культуры по сценическим технологиям:

Стационарных цирков в мире вообще мало. Чаще всего они располагаются в классических зданиях, где также есть и цирк. А вот размещение в отдельных зданиях больше развито на постсоветском пространстве.

Здесь применены технологии даже не совсем цирковые — более сценические, потому что мы понимаем, что в цирке, кроме классического циркового представления, можно ставить спектакли.

А чем же примечательны стулья в обновленном цирке? Спинку стула сначала отклонили, потом поняли — зритель не может расслабиться, глядя на такие захватывающие сцены, как распиливание людей в фокусах, рычащих тигров и сложные трюки воздушных гимнастов. Спинки стульев решили вернуть в вертикальное положение. Это добавило и расстояния между креслами.

Колосники в любом театре — это необходимая с технологической точки зрения конструкция, на которую подвешивают оборудование, декорации, артистов и даже животных — это тайное место, куда кроме инспекторов манежа и специалистов никто не попадает. До купола — рукой подать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Колосники — образец противопожарной безопасности — в них дерево обработано специальной пропиткой, есть камеры видеонаблюдения, системы дымоудаления, вентиляция. Плюс самое современное оборудование.

Колосниковая конструкция способна выдержать нагрузку в 40 тонн, столько же, сколько и сама весит. Правда, в этом нет такой необходимости, даже если поднять вместе всех сотрудников цирка с животными и декорациями.

Цирковые колосники со своими фокусами! Это те самые ниши, из которых артист может неожиданно появиться под куполом цирка.

Александр Морозик:

Люк открывается, и артист выходит в зал — естественно, подвешенный на страховочном элементе.

***

Свет и звук в обновленном цирке уже громко заявили о себе на всю Беларусь, эхом долетая до зарубежных цирков и поражая своим количеством, а главное, качеством.

5 тонн света, столько же звука на 300 тысяч киловатт. Это мощность половины всей энергии, потребляемой в цирке. Возможность оборудования — более 10 тысяч световых сцен.

Для зрителей одним из главных качеств обновленного звука станет его объемность и прекрасная слышимость, независимо от того, в каком ряду находится человек. Достичь этого эффекта стало возможным только после определенного размещения звукового оборудования.

Георгий Верниковский:

Сейчас разборчивость, сила звукового сигнала, класс техники позволяют создавать настоящее шоу.

Геннадий Хаменко, начальник звуко-осветительного отдела:

Архитектура, помимо аппаратуры, очень влияет на звук. Сам купол играет роль линзы, которая может «крутануть» звук куда угодно.

Чтобы звук не показывал фокусы, его распространение ограничили еще и специальными звукоизоляционными листами, которыми обшит купол.

Александр Морозик:

У нас очень сложный зрительный зал, и если бы мы это не сделали, люди по-разному слышали бы звук в разных рядах.

Сотрудники цирка обещают, что при необходимости смогут принять тут концерт любого уровня и с различного рода техническими запросами.

Геннадий Хаменко:

Мы никого душить звуком здесь не собираемся. Если будут проводиться концерты, то качества и мощности хватит если не на Рамштайна, то где-то рядом.

Новое световое оборудование в цирке самостоятельно бы могло показывать шоу с лазерами и видеопроекцией, но все это предназначено для украшения работы артистов.

Дмитрий Базанов, художник по свету:

Эти приборы (медиа-сервер плюс проектор) предоставляют большие возможности: можно проецировать на купол, манеж всякого рода изображения, то есть рисовать что-либо на куполе или манеже.

Чтобы познакомить сотрудников цирка с дополнительными возможностями нового светового оборудования, из Германии специально приезжал специалист. Получить от такого оборудования максимальный эффект непросто, его нужно досконально изучить.

Дмитрий Базанов:

В Москве ни в одном цирке нет такого количества и качества света. Эти приборы использовались на Олимпиаде в Китае. Конечно, их было гораздо больше, чем у нас.

Помимо обновленного старого корпуса, в цирке появилась дополнительная пристройка — тренировочный манеж с полным комплексом всех служебных помещений, в том числе для содержания животных.

Тренировочный манеж практически никогда не пустует. График репетиций расписан с 7 утра (в это время здесь гоняют лошадей и хищников) и до 12 ночи. Есть возможность шлифовать все номера, кроме воздушного полета — только для этого здесь не хватает размаха.

У репетиционного манежа свое поднебесье — специальные конструкции, на которые сверху крепятся все необходимые механизмы.

Тренировочный манеж — уменьшенная копия основного. Только там до колосников 22,5 метра, здесь же — 13 метров в высоту и столько же в диаметре. Впрочем, последние параметры абсолютно идентичны оригиналу.

***

Серж Бондарчук — главный режиссер и иллюзионист — бесстрашно входит ни к одному, а сразу ко всем элитным хищникам цирка.

После реконструкции у четвероногих артистов цирка появились личные апартаменты. Даже царские особы голубых кровей и белых мехов чувствуют себя здесь комфортно. Все животные находятся под присмотром ветеринара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, прогулка по конюшне теперь не требует срочной смены одежды. Тут чисто, а мощная система вентиляции спасает от необходимости посещать душ после общения с миром животных.

Помимо просторных вольеров, у темпераментных артистов появились специальная кухня, ветеринарная лечебница, душевая. Кормушки удобно поворачиваются в разные стороны, есть автоматические поилки и у каждого свой климат-контроль. Здесь учли температурные особенности животных и даже их вкусовые пристрастия. Люди рядом с животными находятся круглосуточно.

Серж Бондарчук:

Люди находятся здесь 24 часа в сутки — мало ли, животное заболеет, упадет, защемит ногу. Хотя здесь сейчас всё сделано по правилам.

Животные имеют разные характеры. Одно спокойно стоит или спит, другое — лезет, ищет, что пожевать на потолке. Верблюды стоят в специальных стойлах с высоким потолком, потому что фольга им очень понравилась как местный белорусский деликатес.

На этом этаже около 30 животных — четыре 2-горбых верблюда, 6 элитных лошадей фризской породы (так называемые лошади джигитов), жокейские кони, пони и даже свинка по имени Гриша.

Дарители обещали, что Гриша не вырастет из детских размеров, однако сегодня его вес вместе с пяточком — 100 кг при 1,5-метровой длине.

Серж Бондарчук:

Это привязка, обычное кольцо, к кооторому привязывают медведей. Здесь либо растягивают трос, либо прикрепляют каждого к отдельному кольцу. Медведей стоит бояться гораздо больше, чем всех остальных.

Не успели в Белорусском государственном цирке стихнуть дрели и молотки, как сюда потянулись гости из разных уголков света. Кто на гастроли проситься или приглашать, кто опыта набраться да за советом обратиться.

Алексей Туркалов, директор Владивостокского Государственного цирка тоже готовится к реконструкции. Зданию 37 лет, и в нем ни разу не было ремонта. Какие-то технологии он планирует перенять в белорусском цирке, если руководство города и страны также серьезно отнесется к строительству, как в Беларуси.

Алексей Туркалов, директор Владивостокского Государственного цирка:

Сегодня в первый раз я попал в этот дворец искусства, называемый цирком. Зал с четырьмя манежами, которые сменяют друг друга, великолепная отделка всех фойе, хорошие удобные кресла, закулисье — место, где размещаются артисты, животные... Я видел многие цирки, но скажу честно: я поражен!

Цирк хоть и вызывает уважение своим почтенным возрастом, но, тем не менее, с ним как с малым дитем возились в том числе настоящие отцы города.

Георгий Верниковский:

Особую благодарность хочется выразить мэру нашего города. Человек в последние месяцы фактически жил на объекте, он знает здесь каждый болтик. Ни один прораб не знает объект, как Николай Ладутько.

Ну а настоящим родителям цирка — легендарному семейству Бондарчуков — остается пожелать развивать цирковую династию и на полную мощность использовать возможности обновленного цирка, который теперь настолько серьезен, что готов получать признание и, главное, улыбки самой несерьезной публики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».