«Помогите с выбором репертуара!»: Алексей Гросс предложил белорусам вместе поучаствовать в конкурсе эстрадной песни «Витебск-2016»

Ты будешь представлять Беларусь на XXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в этом году. С выбором песни уже определился?

Алексей Гросс, певец:

После того, как определился представитель от Беларуси, прошло две недели. Мы определились только с одной песней – это мировой хит. В моём случае это будет джазовый стандарт – Рэй Чарльз «A Song for You». Также 10 лет назад с этой песней номинировалась на «Грэмми» Кристина Агилера.

Ты выстраиваешь себе такой фундамент, дорожку?

Алексей Гросс, певец:

Мне эта музыка очень близка, так как когда я учился, играл в джазовом оркестре. Я очень люблю джаз. Считаю, что это отличный фундамент для любого музыканта.