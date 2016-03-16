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«Помогите с выбором репертуара!»: Алексей Гросс предложил белорусам вместе поучаствовать в конкурсе эстрадной песни «Витебск-2016»

16 марта 2016 08:41
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Ты будешь  представлять Беларусь на XXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар» в этом году. С выбором песни уже определился? 

Алексей Гросс, певец:
После того, как определился представитель от Беларуси, прошло две недели. Мы определились только с одной песней – это мировой хит. В моём случае это будет джазовый стандарт – Рэй Чарльз «A Song for You». Также 10 лет назад с этой песней номинировалась на «Грэмми» Кристина Агилера.  

Ты выстраиваешь себе такой фундамент, дорожку?

Алексей Гросс, певец:
Мне эта музыка очень близка, так как когда я учился, играл в джазовом оркестре. Я очень люблю джаз. Считаю, что это отличный фундамент для любого музыканта.

«Помогите с выбором репертуара!»: Алексей Гросс предложил белорусам вместе поучаствовать в конкурсе эстрадной песни «Витебск-2016» -1


Для конкурса нужны ещё две песни. Вчера мы совместно с продюсерским центром запустили акцию. Все, все желающие Беларуси! Мы бы очень хотели, чтобы нам посодействовали и помогли с выбором репертуара. Может быть, кто-то пишет стихи, может, кто-то пишет аранжировки. Мы будем очень рады сотрудничать! Пусть высылают на мой электронный ящик GrossAlexey@mail.ru все ваши любые пожелания, предложения. Это 25-ый «Славянский базар», год культуры. Мы с моим музыкальным продюсером Леонидом Шириным отсмативали за 10 лет «Новую Волну», «Славянский Базар». Немножко хочется отойти от каких-то рамок. Хочется чего-то нового, чего-то более лёгкого. Нам просто очень интересно: что же хотят видеть белорусы на этом конкурсе?   

# Культура # Фотофакт # Алексей Гросс # 2016 - Год культуры в Беларуси

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