Почему дети Егора Дружинина не смотрели «Петрова и Васечкина»?

Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Владиславович, что, по-Вашему, самое лучшее можно сделать для своих детей?

Егор Дружинин:

Быть с ними. Это – самое лучшее.

Правда, что они, в общем, никогда и не видели «Петрова и Васечкина»?

Егор Дружинин:

Отчасти да.

Я не думаю, что кто-то из них посмотрел фильм от начала до конца.

Это специально? Или так просто случилось?

Егор Дружинин:

Нет, они просто знают о том, что такой фильм есть.

И, может быть, рано или поздно, они к нему придут.

Но я никогда не настаивал, а они никогда никаких желаний по этому поводу, таких специальных, не озвучивали. Более того, существует же огромное количество других интересных фильмов, которые им надо обязательно посмотреть. А это – это всегда останется «на сладкое».