800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня

Новости Беларуси. 800 самых ярких представителей из более чем 30 стран соберет сегодня, 1 июня, Фестиваль национальных культур в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальное событие уже стало традиционным и каждый год привлекает сотни гостей со всего мира. Праздник объединяет дружелюбных людей и открывает двери с помощью безвизового нахождения иностранных гостей.

Начнется фестиваль традиционным шествием участников сегодня вечером. 2 июня откроется около двух десятков национальных подворий. И самое большое – белорусское.

Белорусский Рио. Чем готовится удивлять Гродно на фестивале национальных культур?