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800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня

01 июня 2018 07:34
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Новости Беларуси. 800 самых ярких представителей из более чем 30 стран соберет сегодня, 1 июня, Фестиваль национальных культур в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня-1

800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня-3

Это уникальное событие уже стало традиционным и каждый год привлекает сотни гостей со всего мира. Праздник объединяет дружелюбных людей и открывает двери с помощью безвизового нахождения иностранных гостей.

Начнется фестиваль традиционным шествием участников сегодня вечером. 2 июня откроется около двух десятков национальных подворий. И самое большое – белорусское.

Белорусский Рио. Чем готовится удивлять Гродно на фестивале национальных культур?

800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня-6

3 июня праздник переместится на Августовский канал. Кроме привычных мероприятий, в 2018 году гостей фестиваля ждут новинки. Например, в городе появится диорама, а стены Нового замка раскрасят с помощью 3D-mapping шоу.

800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня-9

800 представителей из более чем 30 стран. Фестиваль национальных культур стартует в Гродно 1 июня-11

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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