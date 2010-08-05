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Персональная выставка яркой и экспрессивной художницы Екатерины Филюта открылась в Минске

05 августа 2010 10:12
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Выполненные в акварели и акриле, 30 полотен демонстрируют нынешний этап творческих дерзаний автора.

На формирование неординарной творческой личности художницы во многом повлияло ее окружение и, в частности, уроки отца – известного педагога и талантливого мастера рисунка Олега Луцевича.

Лариса Бортник, куратор выставки:
Персональная выставка Екатерины Филюта — это такой подарок в жаркий летний день. Она очень эмоциональная, очень яркая, декоративная. Она известна не только белорусской, но и российской публике и ценителям искусства как художник декоративно-прикладного искусства. Но живописью она выставляется впервые.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска

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