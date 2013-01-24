Переулок Северный – уникальный памятник деревянного зодчества в центре столицы

Дерево в народе всегда было в почете. Неспроста вплоть до конца XIX века основным строительным материалом в застройке местечек и городов была древесина. Из нее сооружали дома, церкви, храмы, замки, дворцы. И если посмотреть на Минск начала XX века, то можно заметить, что около 80% строений – деревянные.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Русский искусствовед Игорь Грабарь когда-то называл вообще вот этот край восточных славян страной зодчих. Это действительно была страна, в которой плотники, народные мастера создавали известнейшие шедевры. Это было весьма характерно с точки зрения материальной культуры и зодчество здесь выступало как одна из ярчайший страниц проявления именно этой культуры.

Северный переулок в шутку называют деревянной жемчужиной железобетонного Минска. Рядом с центром города расположился уникальный комплекс из нескольких деревянных домов, которые сегодня представляют историко-культурную ценность.

Кажется, что время не властно над этим местом. Деревянные дома с резьбой, оконными ставнями, старинными воротами. Тонкие клубы печного отопления и необычайная тишина. Все это в шаговой доступности от привычной и шумной жизни столицы.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Застройка Северного переулка сформировалась в начале XX века, есть отдельные постройки более раннего периода. Жили здесь и работники железной дороги, и служители церкви.

В некоторых деревянных домах Северного переулка по-прежнему живут люди. Именно от них зависит, сможет ли это историческое место сохранить свой уникальный облик.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Нужно отдать должное местным жителям, которые понимают ценность этой застройки и хотели бы видеть этот переулочек, как музей, городк ремесленников с музейной экспозицией.

Неподалеку от Минска есть еще одно уникальное место — настоящий музей деревянного зодчества. Строчицы. Здесь собраны дома со всей Беларуси начиная с XVII века. Можно найти в Строчицах и церковно-приходскую школу, Покровскую церковь XVIII века, ветряную мельницу, кузницу.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Любая среда будет комфортной, привлекательной и народное зодчество здесь еще далеко не сказало свое последнее слово.

Несмотря на то, что в последние годы деревянное строительство было в забвении, у него — светлое будущее! В Беларуси возрождают профессиональную школу деревянного зодчества. Для этого в одном из высших заведений страны будет восстановлена соответствующая кафедра, начнется подготовка специалистов.

Сегодня деревянные дома в крупных городах — это не просто уникальные строения, от которых буквально веет стариной. Это — воплощение нашей души. Это — память, которую обязательно нужно сохранить, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».