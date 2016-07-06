«Папараць-кветка» распустится в горнолыжном центре: под Минском пройдут купальские гулянья

Новости Беларуси. На поиски «Папараць-кветкі». В ночь на 7 июля пройдут гулянья, приуроченные к празднику Ивана Купалы.

По древней традиции, во всех регионах Беларуси будут жечь костры, пускать венки и искать цветок счастья.

Так, под Минском у озера в горнолыжном центре «Силичи» развернется масштабный праздник. Здесь можно будет познакомиться с народными традициями, принять участие в старейших обрядах и современных мистификациях.

Зазвучат фольклорные песни, молодежь будет прыгать через костры и пускать на воду венки, чтобы узнать о своей судьбе.

По традиции самые отважные отправятся на поиски «Папараць-кветкі».

По старинной легенде этот цветок распускается раз в году и именно в эту ночь. А нашедший ее обретает сверхъестественные способности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.