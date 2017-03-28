«Он ассоциируется со словом восторг». В Минске прощаются с Маем Данцигом

Новости Беларуси. Гений сурового стиля. 28 марта в Минске прощаются с народным художником Беларуси Маем Данцигом. Он ушел из жизни на 87-м году.
Гражданская панихида проходит в Доме офицеров с участием Роты почетного караула. Проститься с мэтром искусства пришли коллеги, друзья и ученики мастера. Для них Май Данциг навсегда останется человеком, который умел распознать талант и вдохновить на создание оригинального произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Кононова, художник, учения Мая Данцига:
Для меня Май Данциг ассоциируется со словом «восторг», потому что он очень часто произносил это слово во время наших занятий. Жизнь как восторг, живопись как восторг. Он жил этим чувством восторга и чувством солнца.
Шедеврами маэстро восхищаются миллионы людей во всем мире. Сегодня его работы хранятся в Национальном художественном музее, в музейных коллекция многих европейских стран. А картина «Мой город древний, молодой» стала его визитной карточкой.