«Он ассоциируется со словом восторг». В Минске прощаются с Маем Данцигом

Новости Беларуси. Гений сурового стиля. 28 марта в Минске прощаются с народным художником Беларуси Маем Данцигом. Он ушел из жизни на 87-м году.

Гражданская панихида проходит в Доме офицеров с участием Роты почетного караула. Проститься с мэтром искусства пришли коллеги, друзья и ученики мастера. Для них Май Данциг навсегда останется человеком, который умел распознать талант и вдохновить на создание оригинального произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.