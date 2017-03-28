Прощание с народным художником Беларуси Маем Данцигом пройдет в Минске 28 марта

Новости Беларуси. 28 марта страна простится с народным художником Беларуси – Маем Данцигом. Гражданская панихида состоится в Минске в Доме офицеров с 11 до 15 часов.

Мэтр сурового стиля в искусстве скончался в белорусской столице, 25 марта, не дожив до своего 87-го дня рождения всего месяц. Работы художника вошли в золотой фонд национальной живописи и сейчас находятся в коллекциях крупных музеев не только нашей страны, но и далеко за пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким мастера направил глава государства. Президент отметил, что творчество художника получило всенародную любовь и уважение коллег.