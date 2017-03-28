Прямой эфир

Прощание с народным художником Беларуси Маем Данцигом пройдет в Минске 28 марта

28 марта 2017 05:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 марта страна простится с народным художником Беларуси – Маем Данцигом. Гражданская панихида состоится в Минске в Доме офицеров с 11 до 15 часов.

Мэтр сурового стиля в искусстве скончался в белорусской столице, 25 марта, не дожив до своего 87-го дня рождения всего месяц. Работы художника вошли в золотой фонд национальной живописи и сейчас находятся в коллекциях крупных музеев не только нашей страны, но и далеко за пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким мастера направил глава государства. Президент отметил, что творчество художника получило всенародную любовь и уважение коллег.

# Некролог # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Народная артистка СССР Тамара Нижникова стала обладательницей главной театральной премии Беларуси – «Хрустальной Павлинки»
28 марта 2017 05:35

Народная артистка СССР Тамара Нижникова стала обладательницей главной театральной премии Беларуси – «Хрустальной Павлинки»

«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы
28 марта 2017 05:27

«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы

Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске
27 марта 2017 17:35

Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске