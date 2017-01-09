Одеть песни в современную одежду: Александр Тиханович о «Золотой коллекции» на СТВ

Новости Беларуси. Золотая коллекция белорусской песни: продолжение следует.

Полюбившиеся хиты и шлягеры в рамках проекта СТВ будут звучать и в 2017 году.

Это новая аранжировка и новое исполнение как мэтров эстрады, так и молодых исполнителей. Насладиться праздником песни меломаны могли в эту рождественскую субботу – весь день нон-стоп сразу четыре выпуска популярного музыкального проекта.

Ретроспектива белорусской песни. Создавать праздничное настроение в канун светлого праздника Рождества Христова для нашего телеканала уже добрая традиция. Вот только на сей раз размах иной.

На протяжении целого дня золотая коллекция мелодичных, душевных, проникновенных... наших.

Музыка и слова народные. Жизнь в «Каляду» вдохнул главный белорусский песняр, Владимир Мулявин, в далеком 1979 году. Тогда своей аранжировкой он сделал мало кому известную композицию шлягером на все времена. И вот таких хитов в самой первой «Золотой коллекции» собралось с три десятка.

Попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады было не так уж и просто. Драгоценное собрание – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов.

Сперва культурными экспертами, затем еще и интернет-пользователями.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Дать песне новую жизнь, найти для нее нового исполнителя. Одеть ее в новую, современную одежду, показать ее нашим слушателям. Я считаю, что «Золотая коллекция» белорусской песни – это один из самых успешных проектов не только СТВ, но и всего белорусского телевидения.

Изначально совместный проект Министерства культуры и СТВ, сегодня –исключительно наш продукт. Александр Тиханович – бессменный ведущий коллекции на протяжении сразу трех сезонов. Видно, наворожили-то правильно и самому маэстро, и всей музыкальной копилке: «будзе спяваць»!

После триумфально первого куплета, с припевом все артисты проекта отправились в гастрольный тур, и не только по Беларуси. При этом международной стала и сама программа. Вот на сцене белорусы из Польши «Прымаки» с Юркой Астапчуком. А это – уже народный России.

Мансур Ташматов, народный артист Узбекистана:

Мы немножко ностальгируем и вспоминаем песни, которые раньше звучали чаще. Сейчас они звучат с какой-то новой свежестью и новой красотой.

Несколько раз коллекция меняла место прописки: Дворец Республики, Дворец Спорта и в Год культуры уже исключительно белорусские народные вместе пели в культурной столице Молодечно.

И каждый раз белорусскую песню ждали: порой заветный квиток было не достать уже за месяц.

И ведь слушаем не только в концертных залах! Что и говорить, в субботу белорусская коллекция на СТВ била все рекорды. На диване и за праздничным столом – все слушали такие знакомые и знаковые песни для страны в целом.

Впрочем, до финальных аккордов еще далеко. Уже в новом году Золотая коллекция отправится по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.