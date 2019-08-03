«Обожаю K-pop»: 3 августа в Верхнем городе можно познакомиться с культурой Южной Кореи

Новости Беларуси. Минчане 3 августа знакомятся с культурой Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчане 3 августа знакомятся с культурой Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верхний город стал частью большого танцевального шоу. Виртуозное владение веерами, лотосами, барабанами и даже ножами дополнили вокалом. Фестиваль объединил на одной сцене культуры двух стран: вместе с корейскими творческими коллективами выступили и белорусские народные ансамбли.
Музыкальную программу продолжили композиции в стиле K-pop. Среди новинок этого года и представление с самобытными инструментами самульнори.
Я обожаю K-pop. Эта музыка дает возможность знакомиться с новыми людьми, узнавать культуру Кореи. Это самое лучшее, что проходит в Минске!
В Верхнем городе работает множество интерактивных площадок. Здесь предлагают примерить национальный костюм ханбок, взять урок каллиграфии и смастерить традиционную корейскую маску «таль». Для гурманов открыта фуд-зона с гастрономическими изысками корейской кухни.