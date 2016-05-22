О брендах Беларуси уровня Джоконды, воскресных папах и новом арт-проекте: интервью с директором Национального исторического музея

Новости Беларуси. Ночью, когда все дети спят, прикоснуться к самой разной, но одинаково доступной информации на неделе всем желающим предложили музеи мира. К международной акции присоединилась и Беларусь. О национальных запасниках, как исторических, так и художественных, программа «Неделя» поговорила с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым.



Кто сегодня ходит в музеи? Я помню, в советское время чуть ли не приходилось загонять людей.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларуси:

Было такое. И мы искренне хотим уйти от этой формы. Поэтому, наверное, музеи и меняются сейчас: проводят временные выставки, пытаются, как я называю, привозить какие-то попсовые выставки для того, чтобы привлечь внимание к этому музею. И на фоне вот таких, достаточно публичных проектов, которые, наверное, интересны широкой массе. Заодно посетитель вынужденно смотрят постоянные экспозиции и те социальные проекты, которые музей должен показывать для того, чтобы приобщать людей к культуре, истории, традициям нашего народа. Публика достаточно широкая сейчас, что радует. Основной посетитель – это дети. Появилась новая категория посетителей, таких как воскресный папа, мы их называем, то есть это молодые отцы, которые водят своих детей в музей – что очень радует. А вообще появилась определенная среда молодежная, которая посещает практически все проекты наши, особенно если они интересные – начиная от Пикассо, Дали, заканчивая итальянской мозаикой. Мы сейчас находимся во дворике, который буквально недавно был презентован. И что радует: было очень большое количество именно молодого зрителя. Мое глубокое убеждение: чем интереснее будут проекты музея, чем будем идти больше в ногу со временем, тем кардинальнее будет меняться посетитель. От коллективных, таких групповых, может быть, это даже грубо звучит – насильственных групп со школ – до индивидуалов. И я считаю, что основной показатель музеев: чем больше индивидуальных посетителей в музее, тем он лучше работает.

А у вас есть какие-то вкусы? Чему вы отдаете предпочтение?



Олег Рыжков:

Вы знаете, я никогда не скрываю, что я не историк, хотя возглавляю Национальный исторический музей...

Но вы экономист, да?

Олег Рыжков:

Я экономист, да. И я себя позиционирую больше как, наверное, менеджер. Поэтому мне интересны – учитывая, что у меня нет особой привязанности ни к историческим проектам, ни к современным, ни к чем – я стараюсь в музее, на его площадках, в арт-зоне этого дворика внедрять абсолютно все проекты, которые могли бы быть потенциально интересны нашему посетителю.



Если, допустим, Лувр ассоциируется с Джокондой, какой объект может ассоциироваться с музеями Беларуси. Может быть такой объект, который мы раскрутим до мирового уровня, мирового значения.

Олег Рыжков:

Мы и сейчас раскручиваем бренд – это Слуцкий пояс. Наш бренд, который я считаю номер один, или может быть номер два, тут спорный вопрос после Слуцкого пояса или до Слуцкого пояса, это пояс Витовта, который мы сейчас очень активно показываем в странах Прибалтики, возим его по музеям нашей страны. И я считаю, что этот бренд тоже может быть одним из символов. Естественно, наша национальная культура в целом. Она может быть интересна. Посмотрим вот даже на эти картинки, на эти костюмы, которые здесь представлены во дворике, это уникальные рисунки, уникальное прочтение наших традиций через рисунки, которые наши предки наносили на одежду. Те же вышиванки. Поэтому нам надо более активно, смело, может быть, более агрессивно, пропагандировать просто нашу культуру. Она у нас очень колоритная. Она идет от язычества, она включает и православие. Поэтому комплекс всех наших национальных традиций, если его грамотно позиционировать, это будет наш настоящий бренд Республики Беларусь. А Национальный исторический музей, в принципе, должен быть проводником этой культуры. Конечно сейчас, к сожалению, могу констатировать, что материально-техническая база именно нацмузея давно уже не соответствует тому уровню, который должен представлять Национальный исторический музей в современном государстве. Но, может быть, не надо было спешить с его реконструкцией при этом строительстве нового здания, потому что только сейчас мы подошли к основной идее, что белорус – это самостоятельная нация, самостоятельный народ, который много как и брал от других народов в совокупи с которыми мы существовали, так, наверное, много давал и своей культуры этим народам. И вот мне кажется: в основном в концепцию нового музея эта идея должна быть заложена.

Вы как экономист, управленец, менеджер такого нового формата, скажите, выставки, которые проходят, они что ли успешны с точки зрения денег, они окупаются, либо пока что это проекты такие... сложно окупаемые.



Олег Рыжков:

Думаю, что оценивать культуру в целом с точки зрения самоокупаемости, вот так вот в лоб, нельзя. Это очень долгосрочные, так называемые длинные деньги, которые вкладываются в культуру. Они окупятся через поколение. Естественно, что прямого экономического эффекта музей не может давать. Есть проекты, которые мы привозим, заведомо зная, что они будут экономически выгодные, за счет которых мы содержим и доплачиваем зарплаты своим людям, и какие-то свои внутренние вопросы решаем. Но в целом, вложения в музейное дело – это долгосрочная программа вложения в нацию, в ее интеллект. Вот это самое главное.

У вас есть целая экспозиция «Клады Беларуси». Как она составляется? Как вы в целом относитесь к черным копателям, бывает, что вам приносят такого рода нелегальные находки?



Олег Рыжков:

Бывает. Бывает, и хорошо, когда они к нам приносят, они в конечном итоге остаются в музее. Одной из таких ярких и самых знаменитых находок, мы уже упоминали, это пояс Витовта. Это тоже находка черного копателя, который при участии определенных ученых все-таки, при участии самого государства, через суд, была передана в наши фонды. Есть более мелкие, хотя есть клады, которые попадают к нам официально, законно, когда представителями того или иного объекта находится клад, и он официально передается нашему музею. Вообще наш музей располагает самой большой коллекцией в стране, и это одна из самых ярких и дорогих коллекций. Часть этих кладов будет выставлена вот в новой экспозиции, на истории денег на наших землях.