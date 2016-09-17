Новые рисунки, арт-трамвай и места для отдыха: как преобразилась улица Октябрьская в Минске

Три года назад благодаря инициативе сотрудников бразильского посольства Милы Котки и Данилы Коста на улицах Минска зажглось бразильское солнце. Фестиваль уличного искусства «Vulica Brasil» объединил лучших бразильских и белорусских художников, которые подарили городу шедевральные мюралы.

Сова на улице Калинина, гигант с желтым лицом на Энгельса и, конечно, символ минского стрит-арта – мудрый гусляр на Октябрьской. 10 достойных работ уже стали достопримечательностями.

В 2016 году арт-десант презентует еще 8 рисунков и практически все они разместятся на Октябрьской. Этот индустриальный квартал уже превратился в музей уличного искусства, – признается ветеран фестиваля художник Евгений Матюто. Его этно-фолк узнаваем и полон символов. Новая работа не станет продолжением истории про Гусляра и хоровода возле камня-деда. Она совершенно иная.

Евгений Матюто, художник:

Сюжетом послужило рождение ребенка в прошлом году. Это семейный очаг, он изображен в центре в виде домика, само окошко подыграло, как изобразить этот домик. Две фигуры мужчины и женщины, сидящие на зеленой шапке из земного шара на фоне заката. И черпают энергию и связь со вселенной. Я больше использовал акрил и отказался от черного цвета. Он присутствует таким маленьким вкраплением.

Колоритную Октябрьскую оживят зеленью и новыми архитектурными решениями. Так, на крыше стены установят контейнеры с растениями и виноградником, которые органично продолжат авторскую крону деревьев и спустя время превратятся в роскошную зеленую шапку. Появится в арт-квартале зеленая аллея декоративных злаковых и терраса для отдыха с лавочками и шезлонгами.

Его полотна – яркий коллаж эмоций и мыслей. Дикая тропическая природа, мотивы бразильского барокко, античной традиции, поп-культуры. Творчество Рамона Мартинса – это невероятное сочетание разных культур и техник. Художник родом из Сан-Пауло, обожает животных.

Свою новую работу на фестивале посвятил как раз теме защиты братьев наших меньших. Он выставил на площадке «МаеСэнс» встречу в помощь приютам для бездомных животных, а за вдохновением отправился в минский зоопарк, где и нашел своих героев, занесенных в Красную книгу.

Белорусско-бразильская природа и фольклор органично соединились в этом мюрале, рассматривать детали можно бесконечно. Кстати, благодаря шедевру Рамона Минск может войти в книгу рекордов Гиннеса. Мюрал на Октябрьской, 19 площадью в 3456 метров квадратных может стать самым большим в.! А раньше это здание мы даже не замечали. Но в руках мастера оно получило новую жизнь в духе бразильского позитива.

Евгений Матюто, художник:

В принципе, это может быть толчком для реализации такого проекта, как здесь, в микрорайонах города. Так как у нас районы – серые бетонные массы, не хватает частички искусства. Этот диалог между художником и зрителем, белоруски и бразильским, помогает свободно находиться в этой среде, нет никаких рамок, которые сковывают, все, в принципе, открытые.

Культурный диалог, обмен опытом, мастер-классы от лучших художников. Фестиваль «Vulica Brasil» с самого начала задал высокую планку и стал отличной школой мастерства.

Новые работы на Октябрьской художники создавали три недели. Среди них –монохромное полотно от Спето – одного из пионеров граффити в Сан-Паоло. В уличном искусстве он уже три десятилетия и всегда опережает время своими идеями.

Резьба по дереву, веревочная литература, компьютерные игры, хип-хоп культура и многое другое находит отражение в его творчестве. Вдохновленный разницей во времени между Беларусью и Бразилией, на Октябрьской, 25 он нарисовал контуры часовых поясов, в которые вписал мотивы мировой поп-культуры.

Абстрактная геометрия и любовь к природе. Бразильский художник Луис Мартинс любит птиц и уважает бердвотчеров. Баллончик с краской он взял в руки еще в 13 лет и сейчас в своем стиле сочетает китайскую тушь, пастель, акрил.

Талантливый художник решил мюрал в Минске посвятить всем неравнодушным к жизни пернатых. Так, замечательная колибри воспарила на оригинальном фоне, который передает четыре состояния человека: стресс, устойчивость, чувство свободы и чистоту.

Но не только стены Октябрьской сегодня могут вас удивить. Вот такой оригинальный трамвай – еще один арт-объект. Его расписывали белорусские братья Иван Тэйм и Василий Грино, они творят в жанре фантастического сюрреализма, а последний работает сейчас дизайнером на телеканале «Дисней».

Сегодня минчане смогут не только сфотографировать на ярком фоне трамвая, но еще и выпить внутри чашечку ароматного кофе. Присоединяйтесь к горячей беседе с уличным искусством.

Иван Тэйм, художник:

Работу мы делали вместе с братом Василием. Основная идея принадлежит ему. Главный персонаж, который играет на дуде, находит своеобразное единение с природой, и из музыки образуется такой воображаемый мир, как бы отсылка к прошлому. У нас с другой стороны есть второй персонаж – гусляр из прошлого. И как будто персонаж из прошлого аккомпанирует персонажу из настоящего. С другой стороны должны разрисовывать приглашенные гости. Я думаю, он будет просто как арт-объект.

В планах организаторов сделать праздник уличного искусства ежегодным. Идей становится с каждым годом больше, оттого бразильский дух будет наполнять другие улицы Минска, а работы станут выходить на инсталляции.

17 сентября с 12 до 23 часов на Октябрьской вас ждет грандиозное шоу с лучшими бразильскими музыкантами.

Евгений Матюто, художник:

Будет проведен open-air, будет несколько площадок, музыкальных сцен. Будут развлекательные зоны. Белорусские и бразильские художники будут в режиме онлайн расписывать небольшие окошки. Приедут барабанщики из России, Бразилии. Будет небольшое карнавальное шествие.

В этом году самба отмечает 100-летие – спешите зажечь в ритме бразильского карнавала вместе с оркестром из 50 барабанщиков.